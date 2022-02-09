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Блог Дмитрия Шпенова: Экономический паспорт – нет, оборона – да

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9 февраля, 13:39
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Власть должна отказаться от таких авантюрных проектов, как введение экономических паспортов, когда состояние экономики оставляет желать лучшего, заявил народный депутат Дмитрий Шпенов

Напряженная ситуация возле украинских границ сохраняется. Есть основания полагать, что гибридная война РФ против Украины может продлиться долгие годы. Кремль хорошо умеет создавать зоны напряженности и консервировать их в виде непризнанных территорий. В этих условиях главной задачей нашей страны должно стать всеобъемлющее укрепление обороноспособности. Украинскую армию сегодня называют наиболее боеспособной в Европе, но перед армией остро стоит проблема перевооружения и модернизации. Сегодня за вычетом других расходов на эти цели остается около 1 млрд долл. По современным меркам – сущие копейки.

Где взять необходимые средства, когда состояние экономики оставляет желать лучшего? Во-первых, следует перенастроить приоритеты бюджетного финансирования. Сегодня мы страна "большого строительства", но хорошие дороги не защитят украинцев от российских танков. Чтобы укрепить оборону, мы должны сделать Украину страной "большой модернизации армии". Во-вторых, необходимые средства можно найти, если отказаться от необязательных расходов или так называемых "хотелок" депутатов. Уверен, их у монобольшинства и сочувствующих им депутатских групп найдется не менее, чем на миллиард гривен. В-третьих, власть должна отказаться от таких авантюрных проектов, как введение экономических паспортов и создание Фонда будущих поколений.

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Известно, что подобные проекты успешно работают в таких странах, как Катар и Норвегия. Национальные фонды будущих поколений этих стран наполняются за счет перечисления части доходов от экспорта газа и нефти. Они могут себе это позволить, так как просто физически не в состоянии потратить многомиллиардные доходы. Украина априори не подходит на роль страны, создавшей аналогичный Фонд. Мы не экспортирует нефть и газ, а покупаем их, причем у России. Доходов нашего бюджета не хватает на реальное повышение пенсий и закупку недостающих 1,5-2 млрд куб м газа для прохождения отопительного сезона. Что уж говорить о подготовке к следующему отопительному сезону.

Украина не сможет себе позволить наполнять Фонд будущих поколений за счет ежегодной потери 2% ВВП, которые не будут работать на экономику, а лишь постоянно генерировать государственный долг. Идея создания фонда, отраженная в соответствующем законопроекте, не выдерживает никакой критики. Почему, например, авторы законопроекта забыли учесть защиту накопленных средств от инфляции (за последние 18 лет – 670%) и девальвации гривны (560%)? Доходности по ОВГЗ не хватит, чтобы защитить эти средства от обесценивания на момент выплаты владельцам экономических паспортов.

Президент, скорее всего, хочет помочь людям, его технологи – использовать экономические паспорта для спасения рейтинга президента и партии "Слуга народа", окружение президента – заработать на фонде, как они сегодня зарабатывают на "Большом строительстве". Мотивация всех перечисленных понятна, но кто дал им право делать это за счет налогоплательщиков?! Пора определиться, господа "слуги", защищать родину или возить сумки с деньгами по полтавской трассе. Выбор есть, и он за вами.

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