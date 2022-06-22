ДТЭК передал ГСЧС дроны для помощи псу Патрону в разминировании

Дроны будут использоваться для поиска мин и снарядов в Черниговской области – на земле и под водой

Во время передачи дронов подразделениям ГСЧС присутствовал пес-сапер Патрон / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК передала Государственной службе по чрезвычайным ситуациям разведывательный и подводный дроны для разминирования территорий Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

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"Эти дроны значительно упростят нашу работу. Они будут использоваться для обследования наземной части Черниговской области и подводных территорий. Они позволят снизить риск для жизни личного состава, который проводит работы по разминированию", – сказал заместитель начальника части пиротехнических работ АРЗ СП ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области капитан службы гражданской защиты Артем Кузуб.

Отмечается, что благодаря подводному дрону специалисты ГСЧС смогут более эффективно искать мины и боевые снаряды, поскольку из-за сильной физической нагрузки водолазы не могут долго находиться под водой.

Также в ДТЭК подчеркнули, что подводным дроном управлять значительно сложнее, чем обычным, поэтому компания предоставит ГСЧС своих специалистов для того, чтобы они научили саперов пользоваться им.

"Подводный дрон полезен тем, что он сильно снижает риск для жизни водолазов, поскольку им необязательно спускаться под воду. Но он сложнее в использовании, чем обычный дрон. Мы давно используем подводные дроны для обследования гидротехнических сооружений ТЭС. Поэтому мы предоставим ГСЧС своих специалистов, которые научат их пользоваться им", – подчеркнул исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова направила в поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь почти 500 млн гривен.