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ДТЕК передав ДСНС дрони для допомоги псу Патрону в розмінуванні

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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22 червня, 17:59
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Дрони будуть використовуватися для пошуку мін і снарядів у Чернігівської області – на землі та під водою
Під час передачі дронів підрозділам ДСНС був присутній пес-сапер Патрон
Під час передачі дронів підрозділам ДСНС був присутній пес-сапер Патрон / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК передала Державній службі з надзвичайних ситуацій розвідувальний та підводний дрони для розмінування територій Чернігівської області.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

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"Ці дрони значно спростять нашу роботу. Вони будуть використовуватися для обстеження наземної частини території Чернігівської області та підводних територій. Вони дадуть змогу зменшити ризик життя особового складу, який проводить роботи з розмінування", – сказав заступник начальника частини піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Чернігівській області капітан служби цивільного захисту Артем Кузуб.

Зазначається, що завдяки підводному дрону фахівці ДСНС зможуть більш ефективно шукати міни та бойові снаряди, оскільки через сильне фізичне навантаження водолази не можуть довго знаходитися під водою.

Також в ДТЕК підкреслили, що підводним дроном управляти значно складніше, ніж звичайним, тому компанія надасть ДСНС своїх спеціалістів для того, щоб вони навчили саперів користуватися ним.

"Підводний дрон корисний тим, що він сильно знижує ризик для життя водолазів, оскільки їм необов'язково спускатися під воду. Але він складніший у використанні, ніж звичайний дрон. Ми давно використовуємо підводні дрони для обстеження гідротехнічних споруд ТЕС. Тому ми надамо ДСНС своїх спеціалістів, які навчать їх користуватися ним", – підкреслив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова спрямувала на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу майже 500 млн гривень.

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