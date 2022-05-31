Донетчина получает важнейшие лекарства от Фонда Рината Ахметова

Покровской громаде направлены самые необходимые медикаменты – сердечно-сосудистые, обезболивающие препараты и антибиотики

В Покровскую общину Донецкой области передано более 23,5 тысячи единиц медикаментов / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова передал более 23,5 тысячи единиц медикаментов в Покровскую общину Донецкой области. Гуманитарная помощь поступит в медицинские учреждения региона под координацией Донецкой областной военной администрации.

Инесса Острянина, директор КП "ЦПМСП" Покровского городского совета Донецкой области, комментирует ситуацию в медицинских учреждениях региона:

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"С началом войны изменилось почти все, и ситуация сейчас действительно непростая. Из-за военных действий 60% врачей были вынуждены эвакуироваться в более безопасные места. Другая часть продолжает оказывать помощь жителям нашего города".

Хотя медицинское учреждение принимает преимущественно гражданское население, больница крайне остро нуждалась в сердечно-сосудистых, обезболивающих препаратах и антибиотиках. Собственно, медикаментов, которые Фонд направил в больницу.

Всего с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 600 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.

Напомним, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные — бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек.