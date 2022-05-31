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Донеччина отримує найважливіші ліки від Фонду Ріната Ахметова

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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31 травня, 12:49
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До Покровської громади направлені найнеобхідніші медикаменти – серцево-судинні, знеболювальні препарати та антибіотики
До Покровської громади Донецької області передано понад 23,5 тисячі одиниць медикаментів
До Покровської громади Донецької області передано понад 23,5 тисячі одиниць медикаментів / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова передав понад 23,5 тисячі одиниць медикаментів до Покровської громади, що на Донеччині. Гуманітарна допомога надійде до медичних закладів регіону під координацією Донецької обласної військової адміністрації.

Інеса Остряніна, директорка КП "ЦПМСД" Покровської міської ради Донецької області, коментує ситуацію у медичних закладах регіону:

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"З початком війни змінилося майже все, і ситуація наразі дійсно непроста. Через воєнні дії 60% лікарів були змушені евакуюватися до більш безпечних місць. Інша частина продовжує надавати допомогу мешканцям нашого міста".

Хоча медичний заклад приймає здебільшого цивільне населення, лікарня вкрай гостро потребувала серцево-судинних, знеболювальних препаратів та антибіотиків. Власне, тих медикаментів, які Фонд направив до лікарні.

Загалом від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від Фонду Ріната Ахметова більше ніж 600 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів і понад 60 тисяч гемоконтейнерів для донорів крові.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона українців. Більше ніж 1 мільйон з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

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