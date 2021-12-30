Дефицит локомотивов в УЗ приводит к миллионным потерям перевозчиков – СМИ

Скорость доставки грузов по железной дороге упала до исторических минимумов, отмечают участники рынка

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С наступлением осени – сезона массовых перевозок – ситуация с поездами в Украине значительно ухудшилась: количество брошенных и задержанных поездов увеличилось до нескольких сотен, а скорость доставки грузов упала до исторических минимумов. Оборот вагона, еще летом составлявший в среднем 8 суток, сейчас значительно вырос. По словам многих участников рынка, он достигает 20 дней. Основная проблема – дефицит локомотивов, и ситуацию необходимо изменить как можно скорее. Об этом говорится в аналитическом материале Rail.insider, сообщает "Obozrevatel".

"Одной из главных причин такого положения дел в "Укрзализныце" называют ремонты путей, которые не проводились раньше из-за нехватки закупок. Параллельно с тем, как двигатели, так и коммерсанты государственной компании-перевозчика во время совещаний говорят о проблемах с локомотивной тягой на тех или иных направлениях", – подчеркивает издание.

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Журналисты выяснили: серьезные проблемы с задержками движения возникают в результате дефицита тепловозов, который усиливается при их выходе из строя из-за пожаров и других инцидентов, передачи под пассажирские перевозки и т.д. Поэтому целые производства в Украине были вынуждены закрываться из-за нехватки вагонов, которые должна им поставить УЗ.

Значительные убытки несут также сельхозпроизводители, пишет издание. Так, по словам председателя Ассоциации налогоплательщиков в Тернопольской области Ивана Искерского, из-за невозможности вывоза стоимость зерна упала на 800 – 1000 грн/т.

"Представьте, что в области будет не продано около 2 млн т. Так что можно посчитать, какие убытки несут сельхозпроизводители", — подчеркнул он.

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Причины проблемы с тягой "Укрзализныци" не в количестве имеющихся тепловозов и электровозов, а в их техническом состоянии, ведь они годами не ремонтировались, объясняют журналисты.

"Несмотря на достаточно большое количество локомотивов в общем парке, пригодны к работе только около половины. И те, как говорят грузоотправители, не всегда способны тянуть составы той массы, которая указана в их паспортных данных. Худшая ситуация с тепловозным парком: он не имел нужного обслуживания и ремонтов из-за сложностей с закупками и снабжением большой номенклатуры запчастей", — подчеркивает издание.

Такая ситуация приводит к резонансным пожарам на тепловозах. Причем сейчас сообщения о таких авариях поступают по несколько в неделю: тепловозы загораются во время движения, блокируют движение других поездов, а часто локомотивным бригадам не удается справиться самостоятельно и приходится вызывать пожарных.

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Для того чтобы изменить ситуацию, необходимо закупить новые тепловозы, акцентирует внимание издание, а также – наконец-то запустить пилотный проект по допуску на пути частной тяги. Эти вопросы нужно решить как можно скорее, ведь ситуация в УЗ ухудшается каждый день.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал: главная проблема УЗ – это отсутствие локомотивов, и именно их компания должна закупить в первую очередь вместо того, чтобы списывать полностью рабочие грузовые вагоны и вкладывать десятки миллиардов гривен в закупку новых. Ведь если не создать парк локомотивов, даже новые вагоны останутся составами на колесах, которые никуда не едут.