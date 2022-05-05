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Больницы Каменского получили медикаменты на 10 миллионов гривен – Липпа

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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5 мая, 18:24
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Группа Метинвест оказывает помощь громадам и переселенцам во всех городах своего присутствия
Предприятие "Каметсталь" передало медучреждениям города Каменское лекарства и хирургические средства
Предприятие "Каметсталь" передало медучреждениям города Каменское лекарства и хирургические средства / Фото: Коллаж: Сегодня, facebook/kametstal

Предприятие "Каметсталь" группы "Метинвест" уже передало медицинским учреждениям города Каменское лекарства на сумму 10 миллионов гривен. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Липпа.

"Вчера я передал очередную часть медикаментов – на этот раз мы предоставили в том числе специализированные хирургические средства, такие как металлические пластины. Таким образом, наша помощь больницам достигла уже 10 миллионов гривен. Такую помощь мы оказываем во всех городах нашего присутствия – в Запорожье, Кривом Роге, Покровске, Мирнограде и Павлограде больницы обеспечены медикаментами, и это чрезвычайно важно, ведь многие приезжающие в города переселенцы имеют ранения", – рассказал Липпа.

Также, по его словам, предприятие продолжает трудоустраивать выезжающих из Мариуполя и Авдеевки сотрудников "Метинвеста".

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"В настоящее время на нашем предприятии открыто около 600 вакансий. Мы трудоустроили уже 180 человек, на рассмотрении – еще 150, поэтому до конца недели мы устроим на работу 300 человек. А это – не только работники, но и их семьи, которые получают возможность строить жизнь", – пояснил он.

Кроме работы, вынужденных переселенцев также обеспечивают жильем: в обустройстве людей активно участвуют и местные власти, и бизнес.

"Мы обустраиваем людей на наших базах отдыха – около 550 человек живет на мощностях "Каметстали". В городе же переселенцев уже более 12 тысяч", – говорит Липпа.

Как известно, компания "Метинвест" Ахметова и Новинского за 70 дней войны направила 1,2 миллиарда гривен в помощь Украине и украинцам. Так, компания закупает продукты питания для граждан, предоставляет средства защиты для украинской армии и ТрО – 100 тысяч бронежилетов, каски, аптечки, а также помогает местным властям возводить укрепления и обустраивать бомбоубежища.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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