Блог Дмитрия Шпенова: Украина нуждается в пересмотре декарбонизации

Народный депутат считает, что международные климатические обязательства Украины необходимо пересматривать

Китай фактически инициировал пересмотр декарбонизации. Еще в январе 2022 года президент КНР Си Цзиньпин заявил, что "климатические цели не должны ставить под угрозу поставки товаров, которые обеспечивают нормальную жизнь масс". В первой декаде февраля появилось первое решение китайского правительства – перенести на пять лет крайний срок пиковых выбросов СО2 для металлургии, которая генерирует 15% всех парниковых выбросов в Поднебесной. Новая дата установлена на 2030 год. Таким образом, оправдались прогнозы ряда экспертов о том, что 2022 год может стать годом глобальной корректировки международной политики декарбонизации.

Рынок сразу же отреагировал на решение властей КНР: стоимость железной руды выросла до 150 долл./т. Эксперты не исключают, что решение Китая может спровоцировать пересмотр климатических обязательств другими странами с развитой металлургической промышленностью. Думаю, было бы правильным, чтобы в их числе оказалась Украина. Как тут не вспомнить, что накануне утверждения Второго национально-определенного вклада в Парижское соглашение по климату отечественные промышленники выступили с решительной критикой данного документа.

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В частности, по мнению украинского бизнеса, главное обязательство Украины – снизить до 2030 года уровень выбросов СО2 на 65% от уровня 1990 года выполнить невозможно, так как правительство не определило реалистичные источники финансирования декарбонизации. Несмотря на протесты промышленности, власть утвердила НОВ2 и презентовала его на климатическом саммите в Глазго в конце 2021 года. Но проблема осталась – где взять 101 млрд? А именно столько, по оценке Кабмина, нужно вложить в экологическую модернизацию промышленности, чтобы выполнить наши международные климатические обязательства.

Считаю, что Кабмину и Минприроды стоит уже наконец выйти из "анабиоза" и начать принимать необходимые решения. Например, создать Государственный фонд декарбонизации, который будет наполняться за счет части средств, уплачиваемых промышленностью в качестве экологического налога. Это обеспечит целевое использование этих денег и поможет компаниям активнее внедрять дорогостоящие современные экотехнологии. Также необходимо принять закон о промышленных выбросах и запустить в Украине национальную систему торговли квотами. Все это поможет сдвинуть реформу декарбонизации с мертвой точки.

Что же касается наших международных климатических обязательств, на мой взгляд, их необходимо пересматривать. Это не прихоть Украины, а объективная реальность, которая сформировалась в условиях продолжающегося в мире энергетического кризиса и роста напряженности вокруг нашей страны в связи с угрозой российской военной агрессии. Мы просто не вытянем такой груз ответственности.