Жители Авдеевки получат очередной транш гуманитарной помощи

Жители Авдеевки получили гуманитарную помощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
Группа Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова продолжают поддерживать жителей Авдеевки, страдающих от агрессии РФ против Украины. Очередная помощь в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" поступила в город.
Транш в количестве около 20 тонн вещей первой потребности, продуктов и бутылированной питьевой воды. Продукты и средства гигиены руководство Авдеевки планирует распределить по бомбоубежищам, где сейчас укрываются от обстрелов оставшиеся в городе авдеевцы.
Напомним, Метинвест, ДТЭК и Фонд Рината Ахметова уже передал более шести тысяч продуктовых наборов жителям Авдеевской общины. Помощь получили социально незащищенные категории населения, а также оставшиеся в городе.
В набор вошли следующие продукты:
- макароны;
- мука;
- крупы;
- масло;
- консервы;
- сахар;
- сгущенное молоко.
Состав рекомендован ВОЗ с учетом его энергетической ценности.
Ранее Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова передал в Авдеевскую больницу противовоспалительные, обезболивающие и кровоостанавливающие препараты, антибиотики и хирургические инструменты.