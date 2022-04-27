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Мешканці Авдіївки отримають черговий транш гуманітарної допомоги

Віталій Чайка
27 квітня, 11:06
Група Метінвест і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова передали близько 20 тонн речей першої потреби, продуктів і бутельованої питної води

Жителі Авдіївки отримали гуманітарну допомогу / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова продовжують підтримувати мешканців Авдіївки, які страждають від агресії РФ проти України. Чергова допомога в межах гуманітарного проєкту "Рятуємо життя" надійшла до міста.

Транш у кількості близько 20 тонн речей першої потреби, продуктів і бутельованої питної води. Продукти та засоби гігієни керівництво Авдіївки планує розподілити по бомбосховищах, де наразі укриваються від обстрілів авдіївці, котрі залишилися в місті.

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Нагадаємо, Метінвест, ДТЕК і Фонд Ріната Ахметова вже передав більш як шість тисяч продуктових наборів мешканцям Авдіївської громади. Допомогу отримали соціально незахищені категорії населення, а також ті, хто залишився в місті.

До набору ввійшли такі продукти:

  • макарони;
  • борошно;
  • крупи;
  • олія;
  • консерви;
  • цукор;
  • згущене молоко.

Склад рекомендований ВООЗ з огляду на його енергетичну цінність.

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Раніше Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова передав до Авдіївської лікарні протизапальні, знеболювальні та кровоспинні препарати, антибіотики й хірургічні інструменти.