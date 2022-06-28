Восстанавливать свет будут быстрее: в прифронтовые громады передали спецоборудование

Фонари и другую технику передали в Донецкую область как гумпомощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания Рината Ахметова передала мобильные фонари и электрическое оборудование от Schneider Electric в Донецкую область.

Как сообщили на сайте ДТЭК, спецоборудование будут использовать для нужд прифронтовых общин.

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Современное оборудование послужит для восстановления электроснабжения в домах. Это особенно актуально после повреждений линий в результате вражеских обстрелов.

Среди прочего, в составе гуманитарной помощи:

прожекторы;

налобные фонари;

карманные фонари;

удлинители;

изоляционные ленты.

Общинам также были переданы автономные фонари на портативных солнечных панелях, которые можно использовать в качестве зарядного устройства для телефона.

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Ранее ДТЭК передал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям разведывательный и подводный дроны для разминирования территорий Черниговской области. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания направила в поддержку Вооруженных сил, территориальной обороны и гуманитарную помощь почти 500 миллионов гривен.

Уникальная солнечная станция

Украинская компания KNESS разработала автономную мобильную солнечную станцию "PV.Ciч 3000/300". Она может обеспечить электроэнергией объекты, не имеющие централизованного электроснабжения.

Мобильная СЭС может поддерживать в работе частные домохозяйства и даже объекты инфраструктуры. К примеру, в медпункте можно включить электроэнергию в смотровом кабинете, подключить холодильник, где хранятся лекарства, или любое другое медицинское оборудование. В частном домохозяйстве станция пригодится для работы насосной станции или бытовой техники.

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Емкостей аккумуляторов без подзарядки хватит примерно на несколько дней работы холодильника, трех часов работы электродрели или для того, чтобы закипятить 30 литров воды в электрочайнике.

Специалисты работают над еще одной версией своей разработки — специально для нужд украинских воинов, которые воюют с российскими оккупантами.

"Сегодня" ранее рассказывали, что в Украине создадут национальную сеть электрозарядок для автомобилей, а также писали, что ремонтировать и строить жилье во время военного положения стало проще.