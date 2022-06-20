В Украине создадут национальную сеть электрозарядок для автомобилей

Укргазбанк и Энергоатом подписали меморандум о создании национальной сети электрических зарядных станций

Укргазбанк и Энергоатом подписали 17 июня меморандум о создании национальной сети электрических зарядных станций, согласно которому стороны договорились начать совместную реализацию проекта с использованием финансовых возможностей Укргазбанка и производственно-технического потенциала Энергоатома как крупнейшего производителя электрической энергии в Украине.

"Сегодня сделан еще один важный шаг развития инфраструктуры электрического транспорта и создания национальной сети зарядных станций в Украине, определены источники финансирования для строительства этой сети на территории всей страны", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время подписания документа.

По его словам, реализация этого проекта также способствует выполнению Украиной международных обязательств по декарбонизации:

"Мы ускоряем достижение углеродной нейтральности экономики Украины, а также уменьшение загрязнения окружающей природной среды".

Как отметил заместитель председателя правления Укргазбанка Денис Чернышов, финансирование проектов, связанных с эффективным использованием энергоресурсов и уменьшение негативного влияния на окружающую среду, были и остаются одними из приоритетных направлений работы банка.

"Этот проект крайне важен, как с точки зрения развития инфраструктуры электрического транспорта, так и в контексте обеспечения топливной безопасности государства за счет внедрения инновационных технологий и минимизации ущерба окружающей среде. Мы внедряем действительно масштабный проект, в котором видим одну из первых ласточок на пути инновационной трансформации транспортной инфраструктуры Украины в Европейские экологические стандарты. Особенно учитывая, что атомная энергия – это низкоуглеродистый источник энергии, играющий важную роль в предотвращении выбросов CO2", – подчеркнул Денис Чернышев.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил важность этого проекта для развития компании:

"Сегодня Энергоатом имеет значительные резервные мощности для производства дешевой и чистой электроэнергии, которая может поставляться также и на новые сегменты внутреннего рынка, удовлетворить растущие потребности отечественных автомобильных перевозчиков в доступной электроэнергии, быстрой и комфортной зарядке электрических автомобилей в любом уголке Украины. Для Энергоатома это также и выход на розничный рынок продаж электроэнергии, что существенно увеличит капитализацию компании".

Строительство национальной сети электрических зарядных станций еще на шаг приближает Украину к мировым нормам и стандартам. Совместными усилиями Укргазбанк и Энергоатом развивают энергетический потенциал Украины, применяя все имеющиеся ресурсы и возможности.

Для справки. В 2021 году украинцы приобрели 8,5 тысяч электрокаров. Это примерно на 20% больше, чем в 2020 году. Но в апреле-мае 2022 года спрос на электроавтомобили в Украине вырос в 15 (!) раз. Дефицит горючего и рост цен на него, вызванный войной и уничтожением нефтеперерабатывающей инфраструктуры, заставил многих по-другому посмотреть на эти автомобили. Заправка "от розетки" сегодня на порядок дешевле, чем бензин, дизель или газ.

По состоянию на 1 июня 2022 года в Украине зарегистрировано 36 602 электроавтомобиля, ежемесячный прирост парка электрокаров составляет около 800 машин. Это количество будет динамично увеличиваться – и из-за цен на нефтепродукты, и из-за общего тренда на экологичность.