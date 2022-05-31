Терцентры Киева: что это и как получить помощь от Фонда Рината Ахметова

Как украинцам помогают во время войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Территориальные центры социального обслуживания в городах Украины обеспечивают поддержку пожилым людям, лицам с инвалидностью, а также вынужденным переселенцам с горячих точек страны, которых во время войны становится все больше. В таких центрах сегодня внутренне перемещенные лица получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова, а именно наборы с продуктами питания.

О давнем сотрудничестве с Фондом и о процессе предоставления гуманитарной помощи жителям Киева рассказала Валентина Крымова, директор территориального центра социального обслуживания Оболонского района города Киева.

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"В это время очень важно поддерживать население — и это то, что Фонд Рината Ахметова делает уже не первый раз. Мы сотрудничали и в период карантина. Тогда тоже было очень тяжело", – вспоминает директор.

По словам Валентины Васильевны, территориальный центр получает уже вторую партию продуктовых наборов Фонда. В настоящее время они представляются внутри перемещенным лицам, для которых эта помощь очень важна.

"Хочу выразить искреннюю благодарность Фонду Рината Ахметова за помощь, которую он оказывает, причем с первых дней начала вторжения", – говорит Валентина Крымова.

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Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек.

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