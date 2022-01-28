"Концовка только одна – умирать": история киевлянки о душевных шрамах, которые оставляет рак

Ксения Панкратова в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова запустил проект #РАКНЕВИРОК. Главные героини – украинки, столкнувшиеся со страшным диагнозом "онкология" и победившие его. Их истории призваны вдохновить и поддержать людей, которые только начинают трудную борьбу с раком. В серии материалов общий посыл ‒ важность ранней диагностики и психологической поддержки.

Свою историю рассказала киевлянка Ксения Панкратова, как ей удалось выбороть жизнь у болезни.

Ксения Панкратова в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Роковой диагноз Ксении поставили в 2012 году, когда ей было 33 года. Первое, что она ощутила, – паника и страх. Женщина задавала себе всем знакомые вопросы: почему я? Почему со мной? Как такое может быть? Далее последовали некомпетентные доктора.

Особенно в самом начале меня расстроили встречи с некоторыми хирургами, которые, глядя на меня и на мои анализы, говорили: "Ну, покажите, что там у вас?" – и, на расстоянии полутора метров осмотрев меня, заключали: "А, ну так мастэктомия, все убираем". Я чувствовала себя как кусок мяса... – рассказала Ксения.

За весь период болезни ей пришлось столкнуться с такими горе-специалистами не раз. Особенно страшно, когда такие люди встречаются во время борьбы за собственную жизнь.

Ксения Панкратова в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Во время лечения Ксению поддерживали муж, сестра, родители, друзья и много посторонних людей. В какой-то период она поняла, что на лечение не хватает финансов. Ужас всей ситуации дополняло то, что в семье есть ребенок с инвалидностью, которому также необходимы внушительные средства на уход. Ксения не отчаивалась, запускала разные сборы денег и обратилась в Фонд Рината Ахметова, который оплатил два курса химиотерапии, ведь препараты были очень дорогостоящие.

Всего Ксения прошла шесть курсов очень жесткой химиотерапии со страшными побочными эффектами, 12 курсов терапии с другим препаратом, которые проходили чуть мягче, и потом облучение.

Ксения Панкратова в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Одним из главных моментов лечения Ксения называет и положительный настрой. Она специально не ложилась в больницу, а приезжала только прокапаться. Параллельно с лечением старалпсь вести обычную жизнь: куда-то ходить и что-то делать. Она призналась, психологически это легче.

Силы бороться давало только одно: очень хотелось жить! Очень хочется увидеть, как растут наши дети. Вот это, пожалуй, было самым большим стимулом, моей главной жаждой жизни. Во время лечения я работала с психологом, хотя, скажу честно, что моим близким местами было сложнее – и им тоже нужна была психологическая поддержка – призналась женщина.

Принять участие в проекте #РАКНЕВИРОК Ксения решилась, чтобы поделиться своей историей, призвать людей не откладывать на потом, а немедленно идти к врачу и делать диагностику. Ведь только своевременно выявив проблему, можно ее вылечить.

Ксения Панкратова в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Также Ксения отметила, что очень важна информация о болезни, порой которую сложно найти в интернете.

Когда я узнала о том, что у меня рак и лечиться будем однозначно, как большинство людей, мы полезли в интернет посмотреть, а что же, собственно, нас ждет? И вот несколько вечеров подряд мы гуглили, смотрели: рак молочной железы, вторая стадия. И тут мы с мужем находим очень коряво написанную статью, читаем. В общем, судя по этой статье, мне оставалось жить лет пять. И я просто в панике начала думать: "Пять лет, пять лет! Что я должна успеть сделать за пять лет?

Таких случаев много, в интернете очень мало качественной информации о болезни, поэтому ее стоит искать и вовремя получать только у специалистов.

Пожалуйста, на сидите и не смотрите, как вы медленно будете умирать, потому что, если ничего не делать, то концовка только одна – умирать, – призывает Ксения.

Сегодня Ксения полностью переосмыслила свою жизнь. Она научилась радоваться мелочам: возможности есть, гулять с детьми в парке, пойти в гости к друзьям. За время лечения она увлеклась фотографией. В итоге она стала профессиональным спортивным фотографом и снимает спортивные танцы. Есть постоянный пул заказчиков, но полностью себя этому делу пока не посвящает – чтобы обеспечивать детей, работает помощником директора в небольшой киевской фирме.

Ксения Панкратова в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Ксения в ремиссии уже 10-й год. Она старается помогать онкобольным и посещать различные лекции, чтобы рассказать о своей борьбе и помочь выстоять другим. Но в то же время она признается, что это сильно сложно и тяжело.

На мастер-классы приходят же не только те, кто уже здоров, и красив, и с прическами, а приходят девушки с лицом, на котором нет бровей и ресниц, с намотанным на лысую голову платком и с темно-синими кругами под глазами... И я понимаю, что эта девушка смотрит на меня и думает: "Да, ты победила, но смогу ли я?" А я не могу бесконечно об этом говорить. Это как болячка, которую нужно постоянно ковырять, я не хочу ее все время ковырять. Но и закрывать глаза и говорить "со мной этого никогда не было" я не буду. Это большой-большой шрам – и физический, и душевный. Невозможно закрыть глаза и сказать, что этого никогда не было. Было.

Главное, что Ксения не устает повторять, – это то, что важно верить в себя, верить врачам и верить в победу.

Узнать больше о проекте #РАКНЕВИРОК, а также поделиться своей историей выздоровления можно на странице проекта.

Смотрите видео об историях героинь проекта, которые побороли болезнь и научились верить в чудо даже в самые тяжелые моменты.