"Рассказывала мужу, в чем должна быть похоронена": как инженер из Луцка спасала от рака себя и маму

Анжела Грицай в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Коллаж: Сегодня
Фонд Рината Ахметова запустил проект #РАКНЕВИРОК. Главные героини – украинки, столкнувшиеся со страшным диагнозом онкология и победившие его. Их истории призваны вдохновить и поддержать людей, которые только начинают трудную борьбу с раком. В серии материалов общий посыл ‒ важность ранней диагностики и психологической поддержки.
Рак – везде. Так думала Анжела Грицай после смерти двух подруг от онкологии. В 2018 году страшный диагноз подтвердили у ее мамы, а позже нашли и у нее самой. Она пережила шок и страх, но поддержка семьи смогла помогли найти силы для борьбы.
Весной 2017 года Анжела переживала за маму, которой нужно было сделать операцию по удалению кисты не онкологического направления. Однако после операции хирург ошеломил нашу героиню, подтвердив – у мамы рак четвертой стадии. Осенью того же года Анжела сама нащупала уплотнение в груди, позже обнаружила еще одно. Специалисты подтвердили – это были две разных опухоли, разного происхождения, они требовали немедленного лечения.
Началось все с операции, мне удалили эти опухоли, затем я прошла четыре курса химиотерапии, а после этого врачи решили меня отправить еще и на радиологическое лечение, чтобы не оставить раковым клеткам ни единого шанса. В итоге я прошла 25 курсов облучения с одной стороны и столько же с другой.
После химии Анжела ощущала немыслимую физическую боль. Ей приходилось ждать мужа с работы, чтобы он помог добраться ей к ванной. Ко всему, она еще должна была ухаживать за мамой. Только любовь и терпение супруга помогли выстоять.
В такой момент, подкашивало и психическое состояние. Семья приняла решение ничего не говорить маме о здоровье Анжелы.
Мы с мамой лежали в одной больнице, но она очень долго не знала о моем диагнозе. Мы не хотели ее беспокоить и заставлять волноваться. Сложно, когда в семье один больной с раком, а когда их двое – это практически невыносимо, но я понимала, что мне нельзя сломаться. Я одновременно тянула и ее, и себя, а во время приступов отчаяния мне просто не хотелось жить. Иногда я даже рассказывала мужу, в чем должна быть похоронена.
Стресс из-за болезни мамы, угнетенное психологическое состояние и генетическая предрасположенность вылились для Анжелы в кромешный ад. Несмотря на все, женщина уверена, что только своевременное диагностирование и поддержка семьи помогли ей спастись.
Муж не переставал меня уверять, что мы пройдем, он говорил о технологиях, которые сегодня шагнули вперед, и силе моего еще молодого организма. Поддерживала меня и мама, которая всегда напоминала, что после рака молочной железы она живет уже 20 лет. Мысли о маленьких детях также заставляли каждое утро просыпаться на борьбу с раком. Именно тогда я поняла, что сильнее, чем рак. Не зря говорят, что он – дурак, а мы умнее и с ним справимся.
Также Анжела призналась, что ее опорой стали друзья, многие из которых поддерживали и финансово.
Рак меняет жизнь, цели, отношения. Анжела выбросила все черные вещи из своего гардероба, потому что нуждалась в ярких эмоциях. Старалась покупать только розовые и золотые вещи и, конечно, ловить каф от всего, что было вокруг. Внешний вид – то, на что мы можем повлиять быстрее всего. Прически, укладки, новые стили. Все это наша героиня испытала на себе. Плела косы на париках, укладывала на разные сторону.
Кроме поддержки родных очень важно обратиться за помощью к профессионалам – онкопсихиатру. Ведь именно эти люди могут правильно подобрать слова в нужное время, а это вдохновит не сдаваться.
Многие сдаются практически сразу, не хотят быть обузой для родных, но по собственному опыту хочу просто кричать, что рак можно победить. Я знаю массу людей, которые после встречи с диагнозом начинают новую жизнь, наконец исполняют свои мечты, становятся более смелыми, открывают бизнесы и путешествуют. Понятно, что у всех очень разные ситуации, но без веры нельзя – раковые клетки питаются нашим стрессом. Ко мне иногда обращаются онкопациенты, с которыми мы просто разговариваем. Порой после 40-минутного общения у человека появляется надежда. Я рада, что могу быть полезна для них.
Сегодня Анжела считает себя по-настоящему счастливой женщиной. Она радуется мелочам, ценит моменты, когда рядом муж и дети, увлеклась фотографией и визажем, продолжает работать инженером. После съемки в проекте она загорелась сделать в родном Луцке фотостудию. Первый проект, конечно, с онкобольными девушками.
Я очень хочу исполнить их мечту и подарить им радость, ведь рак излечим. Я точно это знаю.
Узнать больше о проекте #РАКНЕВИРОК, а также поделиться своей историей выздоровления можно на странице проекта.
Смотрите видео об историях героинь проекта, которые побороли болезнь и научились верить в чудо даже в самые тяжелые моменты.