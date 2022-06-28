Психологические консультации для переселенцев: где получить

Бесплатная групповая консультация психолога / Фото: Коллаж: Сегодня

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова провели первую бесплатную групповую консультацию по теме "Как преодолеть стресс во время войны". Встреча прошла в представительстве общественного союза "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. С вынужденными переселенцами работала мобильная бригада психологов, которые учили людей преодолевать стресс.

"В это тяжелое время людям нужна психологическая помощь, и для этого Фонд Рината Ахметова создал новый проект. Людям морально очень тяжело, и психологи знают, как помочь им вернуться в нормальную жизнь", – рассказывает руководитель представительства "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье Александр Балаба.

В первой консультации приняло участие около 30 вынужденных переселенцев. В основном это люди, выехавшие из горячих точек Запорожской области. Многие пришли с детьми.

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Во время встречи психолог Янина Астафьева обучала людей простым упражнениям, помогающим вернуть душевное равновесие в критические моменты. Детям предлагали справиться с переживаниями с помощью арт-терапии.

"Наша цель — дать знания людям, как им быть со стрессом, который есть сейчас в их жизни, и навыки, как помочь самому себе в критических ситуациях", — объясняет психолог.

Одна из участниц тренинга – Вера Маганина. Женщина с тремя детьми эвакуировалась из села Малая Токмачка. Признается, что справиться самостоятельно со стрессом у себя и детей тяжело.

"Очень полезно было пообщаться с психологом. Нам рассказывали, что делать в стрессовых ситуациях, как успокоиться, показывали упражнения, рисовали. Будем дома с детьми использовать это", – поделилась Вера.

Всего в рамках проекта "Преодолеть" планируется оказать психологическую помощь более 9 тысячам человек в Запорожской и Днепропетровской областях. Проект реализуется в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Актуальная информация о датах и местах проведения встреч будет размещена в социальных сетях фонда.

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С начала войны психологическую помощь от фонда получили более 86 000 человек. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу Травма войны.