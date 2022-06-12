"Побольше бы таких людей, как Ринат Ахметов": 89-летняя переселенка из Краматорска о помощи от Фонда

Украинские переселенцы получают помощь от Фонда Рината Ахметова / Фото: Коллаж: Сегодня

Зинаида Ивановна родилась во времена Голодомора в поселке Ямполь Донецкой области. Во время Второй мировой войны ее семья эвакуировалась в Сватово.

Спустя более 80 лет война второй раз догнала женщину. Теперь уже в прифронтовом Краматорске. По ее словам, она до сих пор не может забыть звуки взрывов, которые раздавались совсем рядом с ее домом.

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"Были ужасные обстрелы. Только думаешь, что вроде бы все закончилось, начинаешь понемногу успокаиваться, как снова слышишь сирену и очередную бомбардировку", – вспоминает Зинаида Ивановна.

Выезд в Киев

На том, чтобы выехать из города, настояла ее дочь. В начале июня она эвакуировала мать в Киев, поближе к внукам. В управлении социальной защиты населения Святошинского района женщина получила гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова.

"Я знаю, что Фонд и лично Ринат Ахметов очень многое сделал для наших людей. А кто кроме него? Я даже не знаю. Побольше бы таких людей, как он", – делится переселенка.

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Гуманитарная помощь

Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи Ринат Ахметов решил в два раза увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Всего будет передано 400 тысяч продуктовых наборов.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Раньше мы рассказывали историю парамедика, спасавшего людей на войне, в частности в Мариуполе, а также как футболисту Роману Яремчуку коллега помог спасти родителей жены.