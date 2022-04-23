Переселенцы из Мариуполя получат гуманитарную помощь

Продуктовые наборы получат тысячи жителей Мариуполя / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
Фонд Рината Ахметова передал еще более 1,2 тысяч продуктовых наборов для переселенцев из Мариуполя.
Война разделила жизни миллионов людей на "до" и "после". Многие были вынуждены покинуть свои родные дома в поисках более безопасного места. Среди них – тысячи мариупольцев, которые эвакуировались в Запорожье.
Фонд Рината Ахметова систематически доставляет в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев из Мариуполя. Фонд передал очередную партию с более чем 1,2 тысячей продуктовых наборов.
В целом Фонд Рината Ахметова уже направил в центр более 12 тысяч наборов с продуктами питания для мариупольцев. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.
Заметим, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.