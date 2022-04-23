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Переселенцы из Мариуполя получат гуманитарную помощь

Виталий Чайка
23 апреля, 10:18
Фонд Рината Ахметова передал более 1,2 тыс. продуктовых наборов

Продуктовые наборы получат тысячи жителей Мариуполя / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова передал еще более 1,2 тысяч продуктовых наборов для переселенцев из Мариуполя.

Война разделила жизни миллионов людей на "до" и "после". Многие были вынуждены покинуть свои родные дома в поисках более безопасного места. Среди них – тысячи мариупольцев, которые эвакуировались в Запорожье.

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Фонд Рината Ахметова систематически доставляет в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев из Мариуполя. Фонд передал очередную партию с более чем 1,2 тысячей продуктовых наборов.

В целом Фонд Рината Ахметова уже направил в центр более 12 тысяч наборов с продуктами питания для мариупольцев. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Заметим, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.