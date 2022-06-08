Метинвест передал Главному управлению разведки 120 дронов

Разведчики получили 120 дронов от компании Метинвест / Фото: Иллюстративное фото gur.gov.ua. Коллаж: Сегодня

В ГУР получили партию в сто двадцать современных квадрокоптеров. Летательные устройства передала компания "Метинвест" Ахметова и Новинского. Это уже третья поставка: всего компания передала украинским бойцам дронов более чем на 500 тысяч долларов.

Часть моделей, которую получили разведчики, оснащена тепловизорами с дальностью полета до 30 км, часть – более простые, радиусом до 15 км. Главная задача дрона – выявление диверсионно-разведывательных групп, двигающихся в сторону наших воинов. Стоит такой – как новая легковушка бизнес-класса, и уже совсем скоро все они будут на передовой.

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"Затягивать и сдержать с какой-то бюрократической целью никто эту партию не будет, логистические маршруты отработаны. Но "Метинвест" не просто выделил средства, а и взял на себя вопросы организации, логистики, поиска, снабжения. Это большой кусок работы, который облегчает задачу для Вооруженных сил и украинской разведки", – объясняет Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки МОУ.

Из-за нападения России дроны, особенно крупными партиями, стали дефицитом даже в мире. Искать их начали еще два месяца назад, рассказывают в "Метинвесте". А как только они через океан добрались в Украину, их сразу же доставили нашим воинам.

"Это третья поставка именно на разведку, также мы поставляем дроны Сухопутным войскам. Всего на сегодня мы передали более двухсот дронов разного типа, более чем на пятьсот тысяч долларов. Потому что позиция акционера, Рината Ахметова, – любым способом помогать армии", – рассказал Александр Водовиз, руководитель проектного офиса компании "Метинвест".

Как известно, за 100 дней войны компания "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам более 1,5 миллиарда гривен.

Компания передала украинским сухопутным войскам более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

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А Главное управление разведки МОУ ранее получило 1000 спецкомплектов современной оснастки для эффективного выполнения тактических задач.

Также "Метинвест" приступил к производству бронепластин: компания направит бойцам более 100 тыс. бронежилетов.