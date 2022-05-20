Еще одна партия продуктов от Фонда Рината Ахметова в Киеве: где получить

Гуманитарная помощь для переселенцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве нашли убежище более 37 тысяч украинцев из других регионов страны. И это только те, кто зарегистрировался в столице официально. С первых дней войны Фонд Рината Ахметова помогает людям наиболее уязвимых категорий – в частности, переселенцам.

Чтобы получить продуктовые наборы от Фонда, необходимо обратиться в районные центры соцзащиты. В этот раз более 1,1 тысячи наборов с продуктами первой необходимости были доставлены в территориальный центр социальной защиты Оболонского района.

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В состав наборов вошли:

макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

макаронные изделия;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего в Киев Фонд Рината Ахметова уже передал более 42,7 тысячи продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

Напомним, что с первого дня полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.