Ще одна партія продуктів від Фонду Ріната Ахметова у Києві: де отримати

Гуманітарна допомога для переселенців / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві знайшли прихисток понад 37 тис. українців з інших регіонів країни. І це лише ті, хто зареєструвався у столиці офіційно. З перших днів війни Фонд Ріната Ахметова допомагає людям найбільш вразливих категорій – зокрема, переселенцям.

Щоб отримати продуктові набори від Фонду, необхідно звернутися до районних терцентрів соцзахисту. Цього разу понад 1,1 тисячі наборів із продуктами першої необхідності були доставлені до територіального центру соціального захисту Оболонського району.

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До складу наборів увійшли:

макаронні вироби;

згущене молоко;

борошно;

макаронні вироби;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом до Києва Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 42,7 тисячі продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч людей.

Нагадуємо, що з першого дня повномасштабної війни гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.