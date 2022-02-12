Днепровский коксохим переименовали в "Каметсталь"

Предприятие с почти столетней историей, Днепровский коксохим, сменил название. Теперь металлургический гигант будет называться "Каметcталь".

Новое руководство предприятия обещает, что один из старейших украинских коксохимических заводов, на котором работает более 9000 сотрудников, в ближайшее время превратится в современное и экологически чистое предприятие.

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Сегодня работа "Каметcтали" – это реальная перспектива для развития металлургии в регионе. Компания заинтересована в стабильной работе предприятия. Мы инвестируем в модернизацию и экологизацию производства, стремимся создать современное предприятие, работающее в соответствии с высокими корпоративными стандартами Метинвеста, – отметил руководитель предприятия Дмитрий Липпа.

В состав обновленного предприятия вошли коксохимическое производство (Днепровский коксохимический завод) и единый имущественный комплекс бывшего Днепровского металлургического комбината, который обанкротился и был выкуплен в прошлом году на аукционе компанией "Метинвест".

"Каметсталь" производит продукцию, которая хорошо известна, как в Украине и Европе, так и в странах Ближнего Востока, Южной и Северной Америки. Предприятие выпускает доменный кокс, смолы, непрерывнолитую и трубную заготовку, а также фасонный и сортовой прокат.