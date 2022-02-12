Дніпровський коксохім перейменували на "Каметсталь"

Підприємство з майже столітньою історією, Дніпровський коксохім, змінив назву. Тепер металургійний гігант буде називатися "Каметcталь".

Нове керівництво підприємства обіцяє, що один із найстаріших українських коксохімічних заводів, на якому працює понад 9000 працівників, найближчим часом перетвориться на сучасне та екологічно чисте підприємство.

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Сьогодні робота "Каметсталі" – це реальна перспектива для розвитку металургії у регіоні. Компанія зацікавлена у стабільній роботі підприємства. Ми інвестуємо в модернізацію та екологізацію виробництва, прагнемо створити сучасне підприємство, яке працює відповідно до високих корпоративних стандартів Метінвесту, – зазначив керівник підприємства Дмитро Ліппа.

До складу оновленого підприємства увійшли коксохімічне виробництво (Дніпровський коксохімічний завод) та єдиний майновий комплекс колишнього Дніпровського металургійного комбінату, який збанкрутував та був викуплений минулого року на аукціоні компанією "Метінвест".

"Каметсталь" виробляє продукцію, яка добре відома як в Україні та Європі, так і в країнах Близького Сходу, Південної та Північної Америки. Підприємство випускає доменний кокс, смоли, безперервнолиту та трубну заготовку, а також фасонний та сортовий прокат.