Бронежилеты и каски: бойцам Днепропетровщины передали очередную помощь

Плиты для жилетов изготовили на предприятиях Метинвеста / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Очередную партию защиты получили военнослужащие из Днепропетровской области: им доставили 450 касок и столько же бронежилетов, из них 100 – с системой разгрузки.
Передала средства защиты компания Метинвест Ахметова и Новинского.
"На эти бронежилеты можно вешать во что бы то ни стало для разгрузки – что душа пожелает. Каски также удобны, покрытие комфортно. Это кевлар, который защитит от обломков. Я уверен, что эта броня сохранит чью-то жизнь на фронте" , – говорит военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Фишбейн.
Плиты для жилетов изготовили на предприятиях Метинвеста. Результаты отстрелов показали, что калибр 5,45 и 7,62 не пробивает. В компании говорят: защитникам Украины будут помогать до самой победы.
"Мы патриоты своей страны и хотим жить в свободной Украине. Для того чтобы это было реальностью, чтобы мы выгнали врага с нашей территории, мы будем делать все необходимое", – заверил генеральный директор комбината Запорожсталь Александр Мироненко.
Всего же с начала войны Метинвест направил на помощь Украине и украинцам более 1,5 млрд грн.