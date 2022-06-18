Бронежилеты и каски: бойцам Днепропетровщины передали очередную помощь

Плиты для жилетов изготовили на предприятиях Метинвеста / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Очередную партию защиты получили военнослужащие из Днепропетровской области: им доставили 450 касок и столько же бронежилетов, из них 100 – с системой разгрузки.

Передала средства защиты компания Метинвест Ахметова и Новинского.

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"На эти бронежилеты можно вешать во что бы то ни стало для разгрузки – что душа пожелает. Каски также удобны, покрытие комфортно. Это кевлар, который защитит от обломков. Я уверен, что эта броня сохранит чью-то жизнь на фронте" , – говорит военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Фишбейн.

Плиты для жилетов изготовили на предприятиях Метинвеста. Результаты отстрелов показали, что калибр 5,45 и 7,62 не пробивает. В компании говорят: защитникам Украины будут помогать до самой победы.

"Мы патриоты своей страны и хотим жить в свободной Украине. Для того чтобы это было реальностью, чтобы мы выгнали врага с нашей территории, мы будем делать все необходимое", – заверил генеральный директор комбината Запорожсталь Александр Мироненко.

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Ранее компания Метинвест передала ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения. В конце мая Группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.