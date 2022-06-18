Бронежилети і каски: бійцям Дніпропетровщини передали чергову допомогу

Плити для жилетів виготовили на підприємствах Метінвесту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Чергову партію захисту отримали військовослужбовці з Дніпропетровської області: їм доправили 450 касок і стільки ж бронежилетів, з них 100 – з системою розвантаження.
Передала засоби захисту компанія Метінвест Ахметова і Новинського.
"На ці бронежилети можна вішати будь-що для розвантаження – що душа забажає. Каски також зручні, покриття комфортне. Це кевлар, який захистить від уламків. Я впевнений, що ця броня збереже чиєсь життя на фронті", – каже військовослужбовець Збройних сил України Сергій Фішбейн.
Плити для жилетів виготовили на підприємствах Метінвесту. Результати відстрілів показали, що калібр 5,45 та 7,62 їх не пробиває. У компанії ж кажуть: захисникам України допомагатимуть до самої перемоги.
"Ми патріоти своєї країни і хочемо жити у вільній Україні. Для того щоб це було реальністю, щоб ми вигнали ворога з нашої території, ми будемо робити все необхідне", – запевнив генеральний директор комбінату Запоріжсталь Олександр Мироненко.
Всього ж від початку війни Метінвест направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн.