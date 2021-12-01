Відповіді на питання для тих, хто шукає роботу

Кожен із нас періодично подумує про зміну роботи, розраховуючи на кар'єрне зростання, збільшення зарплати, комфортніші умови праці. І щоб нова робота не розчарувала, під час переходу варто поцікавитись, які переваги ви отримаєте на новому місці.
Йдеться не лише про головні фактори, через які ви шукаєте кращу роботу. Багато роботодавців сьогодні, намагаючись утримати «блакитних комірців», надають додаткові умови для саморозвитку та соцпакет.
Як зважитися на зміну роботи та зробити перехід комфортним?
Перш ніж перейти на нову роботу, поцікавтеся:
• Чи є на підприємстві можливість пройти додаткове навчання за своєю спеціальністю, відвідувати курси, що розвивають, або отримати новий практичний досвід. Наприклад, компанія ДТЕК має 65 онлайн-курсів для робітників, є й інші форми навчання.
• Які є можливості для кар'єрного зростання, чи є можливість перейти на інший режим роботи або іншу спеціалізацію в межах підприємства, якщо у співробітника з'явиться таке бажання чи необхідність (за сімейними обставинами, станом здоров'я, через вік тощо).
Прогнозують, що через 10 років найбільш затребуваними будуть професії, пов'язані з роботою, яку неможливо встановити у рамки алгоритму та механізувати. Наприклад, пов'язані з перевезеннями, доглядом за людьми та іншими професіями у сфері послуг.
У багатьох сферах роботодавці звертатимуть увагу не лише на професійні навички, а й на вміння застосовувати сучасні технології та здатність вчитися.
Тому вже зараз варто проаналізувати свої таланти та здібності, вдосконалювати власні навички у своїй професії.
Які професії будуть потрібні в наступні 10 років?
Людям робітничих спеціальностей не варто турбуватися, адже їхня робота скоріше залишиться затребуваною. Згідно з дослідженням Future of Work 2030, потреба у «блакитних комірцях» лише зростатиме, навіть в умовах автоматизації. Це пов'язано і зі старінням населення, і з витоком кадрів за кордон.
Попит на робітничі спеціальності позначатиметься і на їхніх зарплатах. Дані OLX Робота свідчать про те, що у майбутньому працівник агросектору або важкої промисловості зароблятиме більше юриста.