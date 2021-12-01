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Відповіді на питання для
тих, хто шукає роботу
Відповіді на питання для
тих, хто шукає роботу
Відповіді на питання для тих, хто шукає роботу
Вважається, що представникам робітничих професій, «блакитним комірцям», як їх називають, непросто знайти роботу в Україні та ще й з гідною оплатою. Проте, експерти ринку праці запевняють, що це не так.

У багатьох галузях, навпаки, відчувається кадровий голод, і така тенденція лише посилюється. Роботодавці та кадрові агенції ведуть справжнє полювання за фахівцями. Є галузі, де на одного претендента вже зараз припадає по 5 вакансій. Наприклад, це стосується кваліфікованих робітників, технологів, інженерів та інших.
Тож роботи для «блакитних комірців» вистачає! Треба лише знати, як її шукати. А напередодні Нового року, як відомо, відбувається магія та здійснення мрій – тому Segodnya.ua разом із сервісом OLX Робота розповідає, як знайти роботу швидко та ефективно. Читайте та клікайте на картки, щоб отримати якомога більше корисної інформації.
Саме тому в робочих сферах зростає кількість вакансій з гідним рівнем оплати праці.

Так, за даними OLX Робота, тільки за перше півріччя 2021 року кількість вакансій у барах та ресторанах зросла на 37%.

Порівняно з другим півріччям 2020-го, в  агросфері вакансій стало на 33% більше.

У торгівлі та продажах – на 22% більше.

Пропозицій роботи для домашнього персоналу побільшало на 20%.

У галузі охорони та безпеки – плюс 14%.

Також зростає кількість вакансій у транспортній сфері й логістиці, у будівництві, виробничій сфері та інших.
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Тепер не потрібно годинами в інтернеті шукати вакансії, які вам підходять. Можна зробити так, щоб робота шукала вас, а не ви її. Зручний інструмент для цього запропонував топсервіс з працевлаштування у робітничіх сферах – OLX Робота. Для цього потрібно лише заповнити «Профіль кандидата».

Він дає можливість точно окреслити коло пошуків роботи – за галузями, спеціальностями, зарплатою, навичками – й отримувати добірки відповідних вакансій. Такий профіль кандидата буде найкращим резюме для роботодавця.
Як зробити так, щоб робота сама мене шукала?
Зайдіть у свій профіль на OLX або створіть його. Перейдіть на вкладку «Шукаю роботу» та натисніть «Створити ваш профіль кандидата».

Заповніть «Профіль кандидата», вказавши особисті дані, освіту, досвід роботи та навички. Це практично готове резюме, яке можна надсилати роботодавцям в один клік.

Вкажіть бажані параметри роботи: відповідні посади, вид зайнятості (повна або часткова), рівень зарплати тощо. Це зробить пошук максимально точним.
Що ще треба знати
Що ще треба знати
Зараз у багатьох оголошеннях не встановлений віковий бар'єр. Ейджизм чи янгжизм (дискримінація молоді) – застарілий стереотип. Все більше компаній цінують переваги різного віку. Зокрема, й працівників старших за 40: знання та досвід, відповідальність, уміння адаптуватися.

Претенденту варто підходити до пошуку роботи з правильним настроєм. Вірте у себе. Визначте переваги, які дає ваш вік. І розповідайте про них у резюме та на співбесіді.
Чи буду я потрібний(а) роботодавцям із віком?
Робота є для всіх! І для людей різного віку, і для студентів, і для людей 40+, з досвідом та без. Якщо ви колись зустрічалися з проявом ейджизму/янгжизму (дискримінації за віком) під час працевлаштування – не поспішайте робити висновок, що так завжди і скрізь.

Наприклад, всупереч поширеній думці, у компанії МакДональдз є співробітники від 18 років до 60+. Водночас, якщо люди до 40 років працюють у компанії в середньому 12-26 місяців, то персонал 40-60+ – щонайменше 5 років. І це цінує багато роботодавців.
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У новорічній метушні та передчутті магії не втрачайте пильності. Ідеальний на перший погляд роботодавець може виявитися недобросовісним чи навіть шахраєм. Перевіряйте через пошук в інтернеті, чи дійсно існує така компанія, гугліть контакти, адресу вашого потенційного місця роботи та відгуки про неї.

Пошук роботи краще вести на великих сервісах працевлаштування. Таких, як-от OLX Робота. У випадку обману варто обов'язково звернутися до Кіберполіції та Служби підтримки сервісу.
Як зробити пошук роботи безпечним?
Не погоджуйтесь на роботу, якщо:

• Роботодавець або посередник вимагає будь-яку передплату (за спецодяг, обладнання, список вакансій, інші послуги). Такі витрати, зазвичай, лягають на роботодавців;

• Вам пропонують безкоштовно працювати під час випробувального терміну. За законом, робота з першого дня має бути оформлена та оплачувана;

• Просять надіслати скани чи оригінали документів. Усі необхідні для роботодавця дані є в «Профілі кандидата» на OLX.ua або в окремому резюме. А підтвердити їх документами можна за особистої зустрічі під час оформлення трудових відносин.
Що треба знати ще
Що ще треба знати
В умовах пандемії та карантинних обмежень набагато активніше, ніж в інших сферах, роботодавці підвищують зарплати тим працівникам, які контактують з людьми на постійній основі. Зокрема, продавцям, вантажникам, таксистам та іншим. До речі, тільки з початку цього року заробітні плати у всіх робітничих спеціальностях зросли на 25%.

Все частіше роботодавці пропонують своїм співробітникам ще й соціальний пакет. До нього можуть входити, наприклад, компенсація проїзду та оплата телефону, медична страховка та безкоштовні ліки, навчання, проживання.
Чи можу я сподіватися на гідний рівень зарплати?
Зарплати «блакитних комірців» у багатьох сферах зараз набагато вищі, ніж середня зарплата по країні.

Наразі середня зарплата в Україні становить близько 14,3 тис. грн. Водночас, за даними OLX Робота, фасадники отримують у середньому 34 тис. грн, штукатури – 32,5 тис. грн, муляри та водії таксі – 30 тис. грн, сантехніки – 25 тис. грн.

Зростають зарплати і в найбільш затребуваних професіях: у кваліфікованих робітників, технологів різних напрямів, інженерів, спеціалістів агросфери та ін.
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Поточні карантинні заходи недарма називають «локдауном для невакцинованих». У більшості галузей робота не зупинялася навіть у «червоній зоні». Роботодавці продовжують набирати персонал і навіть готові підвищувати зарплати.

А кандидати, які вакцинувалися від COVID-19, мають конкурентні переваги. Як показує опитування OLX, 35% українців поки що не готові робити щеплення. Тож у вакцинованих шанси знайти роботу зростають.
Чи змінився пошук роботи через пандемію?
Найбільший попит зараз – на продавців. І зарплати їм пропонують на 22% більші, ніж на початку 2021 року. Середня зарплата у цій сфері у листопаді становила 11 тис. грн на місяць, а кількість вакансій зросла вдвічі.

А найбільший приріст зарплати за 2021 – у вантажників. Їхній заробіток зріс на 25% і становить 12,5 тис. грн.

У різноробів зарплати зросли на 11% (до 13 500 грн), у кухарів – на 23% (до 13 500 грн), у водіїв – на 14% (до 20 000 грн на місяць).
Що ще треба знати
Що ще треба знати
У період свят потребують тимчасових працівників торгові підприємства. У вільний час можна підробити пакувальником або кур'єром. Часто зарплату виплачують щодня після зміни.

Бари та ресторани залучають додаткових працівників на період новорічних вечірок. Бариста, офіціантів, кухарів, а також аніматорів і фотографів.

Щоб мати можливість вибирати, краще вказати у своєму профілі максимально повний перелік своїх умінь і навичок, досвід підробітків у різних сферах, наявність водійського посвідчення тощо.
Як знайти підробіток на період свят?
Новорічні свята для «блакитних комірців» — завжди вдалий час для додаткового заробітку. У «Профілі кандидата» на OLX Робота вказуйте, що шукаєте тимчасову роботу, роботу з неповною або частковою зайнятістю чи дистанційну.

Напередодні свят найбільше таких вакансій для представників сфери будівництва. У середньому у Києві готові платити 18 тис. грн., в інших містах-мільйонниках – 20 тис. і більше. Багато пропозицій у транспортній сфері (у столиці зарплата 20 000 грн, в інших містах-мільйонниках – від 12 до 17,5 тис. грн).
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Кожен із нас періодично подумує про зміну роботи, розраховуючи на кар'єрне зростання, збільшення зарплати, комфортніші умови праці. І щоб нова робота не розчарувала, під час переходу варто поцікавитись, які переваги ви отримаєте на новому місці.

Йдеться не лише про головні фактори, через які ви шукаєте кращу роботу. Багато роботодавців сьогодні, намагаючись утримати «блакитних комірців», надають додаткові умови для саморозвитку та соцпакет.
Як зважитися на зміну роботи та зробити перехід комфортним?
Перш ніж перейти на нову роботу, поцікавтеся:

• Чи є на підприємстві можливість пройти додаткове навчання за своєю спеціальністю, відвідувати курси, що розвивають, або отримати новий практичний досвід. Наприклад, компанія ДТЕК має 65 онлайн-курсів для робітників, є й інші форми навчання.

• Які є можливості для кар'єрного зростання, чи є можливість перейти на інший режим роботи або іншу спеціалізацію в межах підприємства, якщо у співробітника з'явиться таке бажання чи необхідність (за сімейними обставинами, станом здоров'я, через вік тощо).
Що ще треба знати
Що ще треба знати
Прогнозують, що через 10 років найбільш затребуваними будуть професії, пов'язані з роботою, яку неможливо встановити у рамки алгоритму та механізувати. Наприклад, пов'язані з перевезеннями, доглядом за людьми та іншими професіями у сфері послуг.

У багатьох сферах роботодавці звертатимуть увагу не лише на професійні навички, а й на вміння застосовувати сучасні технології та здатність вчитися.
Тому вже зараз варто проаналізувати свої таланти та здібності, вдосконалювати власні навички у своїй професії.
Які професії будуть потрібні в наступні 10 років?
Людям робітничих спеціальностей не варто турбуватися, адже їхня робота скоріше залишиться затребуваною. Згідно з дослідженням Future of Work 2030, потреба у «блакитних комірцях» лише зростатиме, навіть в умовах автоматизації. Це пов'язано і зі старінням населення, і з витоком кадрів за кордон.

Попит на робітничі спеціальності позначатиметься і на їхніх зарплатах. Дані OLX Робота свідчать про те, що у майбутньому працівник агросектору або важкої промисловості зароблятиме більше юриста.
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Кажуть, успіх супроводжує тих, хто вірить у себе. Підшуковуючи нову роботу, дуже важливо не впадати у відчай, якщо отримали відмову, і зберігати позитивний настрій.

Кожна невдача — це урок. Це привід проаналізувати, що варто змінити – у резюме, у формах пошуку, у своїх очікуваннях. І це трамплін для наступного кроку вперед. Тим паче – напередодні Нового року! Повірте, дива трапляються, якщо чогось сильно прагнеш.
Висновки
КРЕАТИВНА КОМАНДА ПРОЕКТУ
Ідея: Segodnya.ua
Текст: Роман Александрюк.
Продюсери: Юлія Мамойленко.
Дизайнер: Степан Телюк.
Креативний лідер: Олексій Сисоєв.
Ілюстрації: freepik.com