google news Ми в Google News logo
До професійного свята Дня енергетика України (22 грудня) запрошуємо до віртуальної екскурсії дивовижним космічним кораблем, що прямує у майбутнє, у 2030 рік.
Як нові технології роблять ефективніше і безпечніше теплову енергетику
Теплову елекроенергію виробляють на ТЕС шляхом спалювання вугілля.
Давним-давно в далекій галактиці... Втім, стоп: не так давно, а всього рік тому, і не в далекій галактиці, а поряд з нами компанія ДТЕК Енерго прийняла Стратегію розвитку до 2030 року. Її зміст – у великій трансформації бізнесу у бік максимальної ефективності з наявними потужностями в умовах декарбонізації. У перекладі з лінкос * мовою, зрозумілою широкому колу читачів, це означає, що теплова енергетика в Україні буде поступово і м'яко трансформуватися за допомогою нових технологій, диджиталізації та нових напрямків, таких як Системи накопичення енергії (СНЕ).

Тож шлях великих змін вже почато. Ще дуже багато належить зробити, але всього за рік зроблено вже чимало. Розповідаємо та показуємо.
від Lingua Cosmica – буквально «космічна мова»
«ДТЕК Енерго – бізнес, що трансформується. Наш шлях – це підвищення ефективності виробництва і пошук нових напрямків. І для першого, і для другого вкрай необхідні інноваційні рішення. Ми шукаємо і впроваджуємо їх у всіх можливих сферах: задля підвищення рівня безпеки праці, екологічності, удосконалення процесів і скорочення витрат ресурсів. І я дуже вдячний колегам, які, маючи величезний досвід у традиційній генерації, нині впроваджують і опановують новітні цифрові технології. Такі проєкти – наш внесок у трансформацію енергетики, енергонезалежність країни, це доказ досягнень ДТЕК у сфері цифрової трансформації».
Ільдар Салєєв
Генеральний директор ДТЕК Енерго
Найважливіший фактор операційної ефективності сьогодні – це цифровізація і інновації. Вони дозволяють автоматизувати процеси, підвищити безпеку і збільшити продуктивність за рахунок цифрових технологій.

Сьогодні у ДТЕК Енерго працюють, серед інших, над проєктом «Цифрова ТЕС», про який варто розповісти детальніше.

Пульт управління ТЕС завжди був схожий на пульт управління космічним кораблем – велика кількість датчиків, кнопок може заплутати непідготовлену людину. Але тепер керування всіми цими датчиками і показниками стане цифровизованим. Штучний інтелект буде постійно аналізувати роботу енергоблоку і накопичувати величезний масив знань, щоб надавати рекомендації машиністу енергоблоку щодо найефективнішого режиму роботи і оптимізації процесів. Наразі такий проєкт втілений на чотирьох ТЕС ДТЕК Енерго, на черзі – подальше масштабування.
Завдяки переходу "в цифру" енергетики також вчаться прогнозувати аварійність обладнання – поки на двох станціях. Всі дані щодо відхилень у роботі, дефектів обладнання тепер заносяться в електронну базу. На кожен вид обладнання створено своє «досьє», яке є доступним за NFC-міткою, що нанесена на поверхні агрегата. Робітник зчитує всю інформацію смартфоном і після огляду додає нові примітки. А штучний інтелект в режимі онлайн аналізує кількість, повторюваність дефектів та їхній сукупний вплив. І надає свій прогноз по статусу роботи обладнання в найближчий період.

Ремонти обладнання також виконуються за допомогою цифрових технологій. Грунтуючись на даних з електронної бази, гаджети чітко і заздалегідь формують завдання для виконавців, а потім – фіксують результати ремонту. Це спрощує і дуже прискорює всі робочі процеси.
Розвиток нових технологій на підприємствах ДТЕК Енерго – це не майбутнє, а звичайнісіньке собі сьогодення. Вже тепер компанія активно залучає до інспекції обладнання ТЕС безпілотники.

Наприклад, дрони оглядають внутрішню поверхню димових труб і котлів. Летюче диво техніки має карбонову сферу, що захищає безпілотник від зіткнень та запилення. Завдяки дронам компанія значно скорочує час на діагностику й ремонти. Раніше до таких завдань залучали промислових альпіністів, і обстеження обладнання могло займати дні. Тепер мова йде про години. А зима показує: скорочення часу на ремонти обладнання – запорука ефективної роботи ТЕС і стабільності всієї енергосистеми України.
«Раніше подібне обстеження проводили професійні водолази. Для цього потрібно було організувати безпечні умови праці та витрати значні ресурси. Тому використання дрону – чудовий альтернативний спосіб, який допомагає провести обстеження та отримати точну інформацію про стан гідроспоруд і проводити відеознімання. А це, своєю чергою, дасть змогу більш точно виявляти та усувати недоліки на тому етапі, коли пошкодження ще незначне і не призвело до критичної ситуації. Дрони також допоможуть в плануванні очисних та ремонтних робіт, що дозволить вивести надійність циркуляційних систем на вищий рівень».
Сергій Дегтяренко
Директор Криворізької ТЕС
ДИВИТИСЬ ФОТО
На Криворізькій, Ладижинській і Бурштинській ТЕС вперше в Україні використали підводний безпілотник – він інспектував гідротехнічні споруди. Сучасний підводний дрон Chasing M2, оснащений професійною оптичною камерою та потужною системою підсвічування, проводить огляд тунелів, дна ковша глибинного водозабору та інших споруд. Зазвичай цю ризиковану роботу змушений виконувати водолаз, але застосування дрону – безпечніше, технологічніше та ефективніше рішення.
Left
Right
Дрони, як ви вже переконалися зі змісту попереднього розділу, чудові помічники в роботі, але все ж таки в деяких видах діяльності різного ступеня ризику повноцінно замінити людину не можуть.

Для ДТЕК як для відповідального роботодавця безпека співробітників – пріоритет. І підвищити безпеку праці допомагають ті самі нові технології. Зокрема, у ДТЕК Енерго розумний костюм Teslasuit вчить електромонтерів безпечно працювати. Це тренажер-симулятор з функцією передачі тактильних відчуттів у віртуальній та доповненій реальності. Новачки-електромонтери навчаються, запам'ятовуючи алгоритми ремонтних робіт різної складності. Хибні дії електромонтера одразу фіксує програма – одночасно Teslasuit реагує електричним розрядом, як нагадування про відповідальність за власну безпеку.
«Teslasuit – один з перших стартапів, з яким ДТЕК Енерго розпочав співпрацю в межах інноваційної діяльності компанії. Я дуже радий, що людям цікаво і, головне, корисно застосовувати такі технології для підвищення рівня безпеки праці».
Емануеле Вольпе
Директор з інновацій ДТЕК
Українські ТЕС залишаються найважливішою ланкою української енергетики, забезпечуючи стабільність енергосистеми. А реалізація нових проєктів допоможе зробити систему більш надійною.

Один з таких проєктів уже реалізований у 2021 році: на ДТЕК Запорізькій ТЕС було встановлено першу в країні промислову систему накопичення електроенергії. Вона призначена для накопичення, зберігання та віддачі електроенергії в мережу. По суті – це величезний повербанк, який здатен майже миттєво - за 0,4-0,6 секунди - збільшувати або зменшувати потужність від нуля до повного резерву. А це дозволить балансувати енергосистему, гарантуючи її гнучкість.

У вересні цього року батарея пройшла випробування і отримала сертифікацію для надання допоміжних послуг — резерву підтримки частоти. У ДТЕК Енерго великі плани щодо розвитку цієї технології, яку активно реалізують у всьому світі, наприклад Ілон Маск.
Більше про унікальну «Супербатарейку» СНЕ читайте тут.
Тож ДТЕК Енерго, як лідер трансформації теплової генерації, рішуче прямує до нових горизонтів майбутнього, до нової енергетики, яка буде чистіше, безпечніше та надійніше, ніж зараз. Дуже Технологічний Енергетичний Корабель розрахував курс і починає політ. Поїхали!
ВІДСІК
ВІДСІК
ВІДСІК
ВІДСІК
ВІДСІК
ВІДСІК
Відсік 6
Відсік 5
Відсік 4
Відсік 3
Відсік 2
Відсік 1
КРЕАТИВНА КОМАНДА ПРОЕКТУ
Ідея: Segodnya.ua
Продюсер: Руслан Меженський.
Дизайнер: Олена Бібер.
Креативний лідер: Олексій Сисоєв.
Ілюстрації: GettyImages.com, Shutterstock.com