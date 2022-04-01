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FC Juventus та Parimatch Ukraine проводять аукціон для допомоги українцям

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1 квітня, 09:28
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Україна продовжує героїчно боротися з агресією росії. Українці служать у ЗСУ, волонтерять, збирають гроші для допомоги армії у всьому світі. Спортсмены – не виняток. Так, один із найвідоміших футбольних клубів світу FC Juventus зголосився допомогти Україні.

Для уболівальників цього клубу нова спортивна ера розпочалася у вересні 2020 року: бренд Parimatch став офіційним беттінг-партнером Juventus. Партнерство двох сильних брендів – це емоції мільйонів фанатів по всьому світу. А сьогодні – ще й нагода допомогти Україні. Днями клуб приєднався до благодійного аукціону та надав футболку з автографами гравців. Усі виручені кошти будуть спрямовані на купівлю ліків, бронежилетів, тепловізорів та інших необхідних речей для українців.

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Футболку підписали гравці клубу після однієї з останніх перемог Юве у серії А. Аукціон вже розпочався та проходить на офіційній сторінці Parimatch Ukraine у ​​Instagram. Кожен бажаючий може написати у коментарях до посту суму, за яку готовий викупити лот (стартова ціна – 15 тис гривень). Аукціон триватиме 48 годин, перемагає ставка із найбільшою сумою.

Нагадаємо, це вже третя серія аукціону колекційних речей спортсменів із музею Parimatch Ukraine. Переможець першого та другого аукціонів купили рукавички Майка Тайсона та Олександра Усіка та вже перевели кошти для допомоги Україні. Загальна сума становить 192 тис грн.

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