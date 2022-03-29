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Олександр Усик та Parimatch Ukraine виставили на аукціон рукавички з автографом боксера для допомоги українцям

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29 березня, 13:00
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Декілька днів тому чемпіон втратив свій будинок у Ворзелі, який розгромили окупанти. Наразі Олександр активно готується до матчу-реваншу з Ентоні Джошуа, який відбудеться навесні. Але це не заважає спортсмену активно записувати відеозвернення до українців, мотивувати людей продовжувати боротьбу з агресором.

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усік, амбасадор відповідальної гри Parimatch, продовжує допомагати Україні не лише словом, а й ділом. Днями боксер приєднався до благодійного аукціону, який ініціювала компанія Parimatch Ukraine разом із партнерами. Усі виручені кошти будуть спрямовані на купівлю ліків, бронежилетів, тепловізорів та інших необхідних речей для українців.

Олександр Усік підписав свої рукавички на прес-конференції 28 вересня одразу ж після переможного бою з Джошуа. Аукціон вже розпочався та проходить на офіційній сторінці Parimatch Ukraine у Instagram . Кожен бажаючий може написати у коментарях до посту суму, за яку готовий викупити лот (стартова ціна –15 тис гривень). Аукціон триватиме 48 годин, перемагає ставка з найбільшою сумою.

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Нагадаємо, це вже друга серія аукціону колекційних речей спортсменів із музею Parimatch Ukraine. Переможець першого аукціону купив рукавички Майка Тайсона за 50 тис. гривень і вже переказав кошти для допомоги Україні.

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Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

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