Як Opel Mokka руйнує стереотипи про пересування на авто в місті (тест-драйв)

Ми протестували кросовер, який став відкриттям серед моделей Opel. Його називають "зарядженим" та прогресивним. Перевірмо, чи справді авто здивує на практиці

Як Opel Mokka руйнує стереотипи про пересування на авто в місті

Які особливості авто Opel Mokka?

Кросовер Mokka другого покоління називають ідеальним автомобілем для пересування в мегаполісі з його шаленим ритмом. Все завдяки габаритам, високому кліренсу та функціоналу. На ринку автомобіль з’явився у 2020 році. І викликав фурор: ще до старту виробництва новинку розкупили у Європі на рік уперед.

Opel Mokka постав перед публікою у новому експресивному вигляді й вщент зруйнував уявлення про звичну консервативність бренду. Дизайнерські рішення одразу мотивують протестувати кросовер. Його вигляд натякає, що враження від їзди будуть непередбачувані, як і поява футуристичної моделі. Бо вона не схожа на Opel Mokka, який вийшов у 2012 році.

Кросовер Mokka другого покоління називають ідеальним автомобілем для пересування в мегаполісі / Фото: Сьогодні

Ми тестували топову версію GS Line білого кольору із чорним дахом та капотом, під яким "сховався" 1,2-літровий бензиновий двигун на 130 кінських сил. В українських прайс-листах є ще простіша комплектація Elegance (з двома варіантами мотора).

Час знайомитися з кросовером ближче!

Що з екстер’єром?

"Менше буденності – більше Mokka" – таке гасло моделі. І зовнішній вигляд новинки повністю його виправдовує. Дизайн Opel Mokka – це чудовий приклад того, який вигляд повинні мати сучасні авто. Він агресивний і водночас стриманий, а деталей – мінімум, щоб не розпорошувалася увага драйвера. Завдяки цьому екстер'єр мінімалістичний, але не нудний. Авто вирізняється з-поміж інших на вулицях міста.

Перше, що привертає увагу, – це Opel Vizor: стилістичний елемент поєднує в цілісний ансамбль решітку радіатора у вигляді суцільної глянцевої смуги з чорним логотипом посередині та стильні фари. Вигляд – футуристичний!

Перше, що привертає увагу, – це Opel Vizor / Фото: Сьогодні

Дизайн Opel Vizor спонукає думати, що "електричне майбутнє" автівок – за новими моделями бренду. Вертикальні забірники знизу додають агресивності екстер’єру.

Людям складно відвести погляд від кольорових акцентів на капоті та даху. Вони пофарбовані в чорний колір та обрамлені вставками червоного кольору. Яскраво і водночас лаконічно, що додає спортивного характеру автомобілю.

Пересування мегаполісом на кросовері в екорежимі було комфортне / Фото: Сьогодні

Дизайн багажника – це знову мінімалізм та акцент на оновленому лого Opel з лаконічним шрифтом назви кросовера. Німці – ще ті естети! Задні фари зробили теж у форматі Less is morе, як і передні. Використали мінімум деталей, акцентувавши на прямих тонких лініях та вдалому поєднанні кольорів. До речі, об’єм багажника – 350 літрів, а якщо забрати крісла, то вмістите ще більше.

Прогресивний дизайн кросовера мотивує одразу бігти в шоурум, щоб придбати бажану модель авто.

Чим вразив інтер’єр?

Інтер’єр – це суцільний Digital Detox. Креатори забрали із салону зайві графічні елементи, деякі перенесли на мультимедійку, а найважливіші функції залишили фізичними у форматі кнопок для зручності використання.

Панель приладів поєднали в єдиний кластер з інформаційно-розважальною системою, де немає "графічного сміття" – лише основний функціонал. Таку концепцію назвали Pure Panel. Авто всередині просторе, мінімалістичне і водночас інноваційне.

Панель приладів поєднали в єдиний кластер з інформаційно-розважальною системою / Фото: Сьогодні

Словом, ручок над дверима ви в кросовері не побачите. Селектор перемикання передач вас здивує, бо він захований під чорним пластиком і нагадує джойстик. В дизайні також не обійшлося без червоних вставок, як в екстер’єрі.

Селектор перемикання передач вас здивує / Фото: opel.ua

Система для розваг підтримує Apple Car Play, Android Auto та легко приєднує смартфон через Bluetooth і має кілька USB-рознімів. І як же без динаміків – їх встановили шість. Вони забезпечують якісний звук під час їзди.

Які технологічні фішки ми оцінили?

Mokka щедро "нафарширований" функціями для поліпшеного комфорту і безпеки. Бо мета креаторів – впровадити в буденне життя драйверів передові технології. Про деякі з інсайтів ми розповімо.

Функція, яку ви не зустрінете у конкурентів Mokka по класу, – це матричні LED-фари. Система IntelliLux LED дає змогу освітлювати дорогу, не засліплюючи водіїв, які їдуть назустріч. Як саме? "Вирізаючи" їхні контури зі світлового пучка. Але водночас якість освітлення залишається на високому рівні.

Mokka щедро "нафарширований" функціями для поліпшеного комфорту і безпеки / Фото: Сьогодні

Також тестували відеокамеру з панорамним оглядом на 180°, щоб тримати в полі зору територію позаду та транспортні засоби навколо. Вона полегшує процес їзди і допомагає водію бачити все, що відбувається позаду.

Автомобіль вміє розпізнавати втому водія, попереджати про зіткнення та екстрено гальмувати, тримаючись в смузі руху. І завдяки адаптивному круїз-контролю з функцією Stop&Go регулювати швидкість кросовера та самостійно зупиняти його за потреби.

Їхати водію в Opel Mokka не лише цікаво через інноваційні "плюшки" авто, а й комфортно. Здивуєтеся, але кермо підігрівається. Передні зручні крісла з червоними вставками також мають температурний режим для підігріву в холодну пору року. Особливість крісел – в їх сертифікації від німецької Асоціації з лікування та профілактики проблем спини та хребта (Aktion Gesunder Rücken).

Їхати в Opel Mokka не лише цікаво через інноваційні "плюшки" авто, а й комфортно / Фото: Сьогодні

Вони ще й нагадують крісла-ковші, які є в спорткарах. За кермом – підкермові пелюстки, якими драйвер перемикає передачі, коли користується режимом "Мануал". Такі кнопки ви побачите у багатьох спорткарах. І в Opel Mokka вони є!

І це далеко не все про "фішки" авто. У шоурумі моделі ви знайдете детальніший опис функціоналу.

Які враження від Opel Mokka після тест-драйву в мегаполісі та на трасі?

Ми тестували Opel Mokka в центрі Києва. Нагадаємо, у нас модель з бензиновим 1,2-літровим двигуном PureTech об’ємом 1,2 л потужністю 130 к. с. та восьмиступеневою автоматичною коробкою передач Aisin. І вона добре відпрацювала їзду в різних режимах. Спершу ми спробували екорежим, а спорт-режим залишили для тестування на трасі.

Пересування мегаполісом на кросовері в екорежимі було комфортне, попри численні ями та нерівності на дорозі. Все завдяки м'якій підвісці та амортизаторам. Ви легко здолаєте великі відстані, і від їзди екстремальними дорогами не болітиме спина.

Автоматичний круїз-контроль також оцінили. Він адаптує пересування на смугах з огляду на режим їзди. Драйвер не втрачає насолоди, але перебуває в безпеці й не турбується через авто, які їдуть попереду.

Автоматичне гальмування – це ще один must try для водіїв кросовера. Система автоматично відстежує пересування авто попереду і зупиняє кросовер, якщо швидкість становить до 30 км/год. На швидкості до 50 км/год автомобіль зменшить скорість та мінімізує ризик зіткнення.

/ Фото: Сьогодні

Ще система визначає рухи водія за кермом, і якщо їх немає, то автоматично вмикається сигнал, який нагадує водію про важливість дотримуватися правил їзди. А ще є датчики контролю сліпих зон, які розміщені на дзеркалі, щоб полегшити пересування вночі.

Також на Opel Mokka ви не виїдете випадково зі смухи руху, бо кросовер обладнаний функцією утримання в смузі.

Перебуваючи в центрі Києва, ми переконалися, у чому ж особливість габаритів авто (довжина – 4 м 150 см, ширина – 1 м 790 см). Кросовер може знайти паркомісце навіть там, де, здавалося б, пролізе лише MINI Cooper. Проїдеться вузькими вуличками також легко, без жодного дискомфорту, бо авто реагує на кожен дотик водія і їде впевнено завдяки габаритам. Не останню роль відіграє й кліренс – приблизно 18 см для комфортного пересування.

Спорт-режим теж протестували, але поза містом. Авто в цій манері їзди "підганяє в спину" навіть на швидкості 50 км/год. Кермо стає твердішим, а їзда – агресивнішою. До слова, розганяється красень до 100 км приблизно за 9,2 секунди.

Ми протестували кросовер на різних дорогах і в різних режимах. Вартий уваги його трициліндровий мотор з турбонаддувом (багаторазовий власник титулу "Найкращий мотор року"). Він сприяє зменшенню витрат пального: у змішаному циклі це близько 4,5-5,5 л на сотню. Маючи повний бак, ви зможете проїхати 450 км, якщо пересуватиметеся в місті, і 600 км – на трасі.

Чи вартий Opel Mokka уваги?

Однозначно! І не лише через його прогресивний дизайн, який привертає увагу кожного, а й через функціонал. Завдяки своїм габаритам, Opel Mokka виправдив меседж про "ідеальну машину для мегаполіса". Пересуваючись на ній, ви легко подолаєте неідеальну дорогу, знайдете місце для паркування і проїдете найвужчими вуличками.

Пального витратите мінімум, а дорогою вам буде допомагати штучний інтелект, який застрахує від аварії та зробить їзду комфортною. Що ще треба для щасливого драйвера?

Нас здивував салон кросовера, який на перший погляд нагадує спорткар і створює ефект присутності у спортивному авто після активації спеціального режиму. Моментами здавалося, що ми їдемо зовсім не в маленькому кросовері для міста.

Від Opel Mokka такого не очікували! Кросовер можна назвати прогресивним авто для людей з шаленим ритмом життя, і ця машина чудово адаптується під їхні запити. Але краще будь-яких слів – це тест-драйв новинки, на який ви можете записатись за посиланням. А ще замовити персональну консультацію менеджера, якщо у вас залишились запитання.