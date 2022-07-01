"Я ще не усвідомлюю, що мами більше нема" – телеведучий Андрій Бєдняков довірив свою історію музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова

Андрій дуже чекає на той день, коли зможе поїхати додому

Андрій Бедняков розповів свою історію та історію рідного Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Український телеведучий Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. Він покинув місто за три дні до війни, вирушивши на зйомки за кордон. 24 лютого вранці заспокоював дружину, яка з дитиною була в Україні, а потім зателефонував мамі й сестрі в Маріуполь. Вони відповіли, що все "як зазвичай", адже мешканці міста звикли чути вибухи. За кілька днів зв'язок зник — на три тижні.

Мама Андрія хворіла. У перший день війни вона сказала: "Це кінець". Із кожним вибухом жінці ставало дедалі гірше і незабаром вона пішла з життя... Сестра вивезла маму з Маріуполя: не хотіла ховати у дворі, як робили інші мешканці. Певний час вона не казала брату, що мами вже нема: хвилювалася, що він намагатиметься приїхати.

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"Напевно, через це я ще не до кінця усвідомлюю, що мами не стало, тому що я не бачив могили. Коли побачу, напевно, тоді зрозумію, що мами більше нема", — зізнається Андрій.

Ведучий просив знайомих сходити до району, де мешкали його близькі, — йому повідомляли, що бачили сестру, вона готувала їжу у дворі. Квартира, в якій народився Андрій, згоріла у перші ж дні, після влучання снаряду. Він розповів, що деякі люди, виїхавши з Маріуполя, днями не могли розмовляти від шоку.

"Це моє рідне місто. Це пекельний біль. Я в житті стільки не плакав, скільки за ці дні. Не тільки за особистою раною, за мамою, але і за містом — я дуже його люблю. І дуже чекаю на той день, коли всі ми поїдемо додому", — ділиться ведучий.

Дивіться та слухайте його повну історію за посиланням.

Свою історію Андрій Бєдняков довірив музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею вже налічує понад 20 тисяч історій.

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