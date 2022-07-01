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"Я ще не усвідомлюю, що мами більше нема" – телеведучий Андрій Бєдняков довірив свою історію музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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1 липня, 16:11
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Андрій дуже чекає на той день, коли зможе поїхати додому
Андрій Бедняков розповів свою історію та історію рідного Маріуполя
Андрій Бедняков розповів свою історію та історію рідного Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Український телеведучий Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. Він покинув місто за три дні до війни, вирушивши на зйомки за кордон. 24 лютого вранці заспокоював дружину, яка з дитиною була в Україні, а потім зателефонував мамі й сестрі в Маріуполь. Вони відповіли, що все "як зазвичай", адже мешканці міста звикли чути вибухи. За кілька днів зв'язок зник — на три тижні.

Мама Андрія хворіла. У перший день війни вона сказала: "Це кінець". Із кожним вибухом жінці ставало дедалі гірше і незабаром вона пішла з життя... Сестра вивезла маму з Маріуполя: не хотіла ховати у дворі, як робили інші мешканці. Певний час вона не казала брату, що мами вже нема: хвилювалася, що він намагатиметься приїхати.

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"Напевно, через це я ще не до кінця усвідомлюю, що мами не стало, тому що я не бачив могили. Коли побачу, напевно, тоді зрозумію, що мами більше нема", — зізнається Андрій.

Ведучий просив знайомих сходити до району, де мешкали його близькі, — йому повідомляли, що бачили сестру, вона готувала їжу у дворі. Квартира, в якій народився Андрій, згоріла у перші ж дні, після влучання снаряду. Він розповів, що деякі люди, виїхавши з Маріуполя, днями не могли розмовляти від шоку.

"Це моє рідне місто. Це пекельний біль. Я в житті стільки не плакав, скільки за ці дні. Не тільки за особистою раною, за мамою, але і за містом — я дуже його люблю. І дуже чекаю на той день, коли всі ми поїдемо додому", — ділиться ведучий.

Дивіться та слухайте його повну історію за посиланням.

Свою історію Андрій Бєдняков довірив музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею вже налічує понад 20 тисяч історій.

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Розкажіть свою історію! Зробити це можна так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів та рідних долучитися;
  • відвідайте портал музею та натисніть "Розповісти історію";
  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 00.

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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