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Вижив в "Амсторі": мешканець Кременчука поділився історією з музеєм "Голоси Мирних"

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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6 липня, 11:48
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Чоловік, який вижив у кременчуцькому ТЦ після ракетного удару, розказав про пережите музею "Голоси Мирних"
Микола Михайлець розповів про ракетний удар по ТЦ у Кременчуці
Микола Михайлець розповів про ракетний удар по ТЦ у Кременчуці / Фото: Колаж: Сьогодні

Микола та Людмила Михайлець разом вже 26 років. За цей час навчилися розумітися без слів. 27 червня 2022 року вони ледь не втратили один одного, опинившись у епіцентрі влучання ракети у торговельному центрі "Амстор" у Кременчуці.

Це був звичайний понеділок. Микола з дружиною вирішили заїхати в "Амстор", адже зламався блендер. Зайшли у Comfy, почали роздивлятися, вибирати... Аж раптом пролунав страшенно гучний вибух — і Микола втратив свідомість.

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"Я прокинувся від того, що на мене біжить вода. На мені лежала гора сміття та металу. Я вибрався. Думка була лише одна: рятувати дружину", — згадує Микола.

Людмилу відкинуло від чоловіка та придавило важким уламком металу, який Микола довго не міг підняти. Але врешті-решт впорався. Навколо них усюди щось горіло. Стіни та даху у будинку торговельного центру вже не було.

"Трупи лежали. Деякі люди кричали. Деякі просто йшли, не розуміючи, куди вони йдуть", — розповідає Микола про те, що побачив навколо.

Подружжя почало шукати вихід скрізь полум'я та гори металу. Йти було важко через травми, біль, залиті кров’ю обличчя, до того ж Микола йшов босоніж. Вони змогли вийти та, хоча й не з першої спроби, викликати "швидку".

У лікарні виявилося, що Людмила постраждала сильніше, ніж здавалося: струс мозку, розірвана губа, поламані ребра, відкриті переломи руки. Попереду довге лікування. Миколу теж неабияк поранило, але про себе він не хвилюється. Каже: "Я ж чоловік. Я міцний".

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Тепер вони мріють поїхати до сина, який живе у Польщі, щоб бути разом усією родиною. Та, звісно ж, мріють про мир.

Слухайте та дивіться історію подружжя за посиланням.

Свою історію Микола довірив музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею вже налічує понад 20 тисяч історій.

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Розкажіть свою історію! Зробити це можна так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів та рідних долучитися;
  • відвідайте портал музею та натисніть "Розповісти історію";
  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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