Увага, розпродаж! Найкращі пропозиції гаджетів та корисної техніки до Чорної п'ятниці

Наближається найграндіозніший розпродаж року Чорна п'ятниця! А це означає, що настав час доглянути собі нові круті гаджети.

Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці / Фото: Колаж: Сьогодні

Бувало, що ви відкладали купівлю нового смартфона чи іншої корисної техніки на сезон знижок, а коли він настає – не встигали визначитися, яку модель краще вибрати?

Щоб такого не сталося, ми прошустрили ринок для вас та відібрали найкращі пропозиції корисних гаджетів на кожен день за вигідною ціною .

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Важливий критерій – моделі повинні бути по кишені кожному покупцю, але при цьому відрізнятися якістю.

ГАДЖЕТИ НА КОЖЕН ДЕНЬ

СМАРТФОНИ

Смартфон на сьогодні – найнеобхідніший гаджет для будь-якої людини. Але на ринку просто надхмарна кількість різних моделей і не всі вони можуть похвалитися надійністю, якщо ми говоримо про недорогі смартфони.

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Серед цієї різноманітності вирізняється G-серія смартфонів Nokia, а також ще одна модель легендарного фінського бренду – Nokia C30, на яку, до речі, діє спеціальна пропозиція до Чорної п'ятниці – до кінця листопада С30 можна придбати за 2999 грн. 3399 грн ).

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Ці моделі можуть похвалитися великим екраном, потужним акумулятором, який тримає заряд до 3-х днів, а також зручним розблокуванням за допомогою сканера відбитка пальців (Nokia G10 та G20 на кнопці живлення, Nokia C30 – ззаду) та функції розпізнавання обличчя.

Дуже корисним буде наявність слота для 2-х SIM-карток у всіх моделях. А ще вони вирізняються серед інших своїм лаконічним скандинавським дизайном та міцним корпусом – це телефони Nokia!

Основні характеристики смартфонів Nokia:

G10 G20 C30 Екран 6,5 (1600х720), 60 Гц 6,5 (1600х720), 60 Гц 6,82 (1600х720), 60 Гц Оперативна пам'ять 3 Гб 4 Гб 2 Гб Вбудована пам'ять 32 Гб 64 Гб 32 Гб Карта пам'яті microSD (до 512 Гб) microSD (до 512 Гб) microSD (до 256 Гб) Основна камера 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп 13 Мп + 2 Мп Фронтальна камера 8 Мп 8 Мп 5 Мп Процесор MediaTek Helio G25 MediaTek Helio G35 Unisoc SC9863A Кількість ядер 8 8 8 Зв'язок Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 4.2 Батарея 5050 мАг 5050 мАг 6000 мАг

А тепер про особливості кожної моделі.

Nokia G20

Фішкою цієї моделі є камера з чотирма сенсорами – основна на 48 Мп з макро- та широкоформатною лінзою та AI-режимами для обробки зображень.

Камера має кілька режимів зйомки: портретний з можливістю накладання фільтрів та м'якого поліпшення природних рис обличчя, а також нічний з кращим перенесенням кольору в умовах поганого освітлення.

Ще одним плюсом на користь G20 є наявність NFC. Дуже зручна штука для безконтактної оплати.

Nokia G20 4/64GB – 4499 грн

Nokia G10

Молодша модель лінійки G оснащена потрійною камерою з основним модулем на 13 Мп та кількома режимами зйомки (макро-, портретний, нічний). Це означає, що навіть на базовому смартфоні можна зробити знімки у високій якості.

Як і Nokia G20, модель G10 із коробки йде на чистому Android 11 з мінімальною кількістю встановлених програм, що суттєво економить пам'ять – ви самі вирішуєте, що встановлювати на вашому телефоні, а що ні. До речі, незабаром ці моделі оновляться до Android 12 і отримуватимуть апгрейди ОС протягом 2-х років та апдейти системи безпеки протягом 3-х років.

Nokia G10 3/32GB – 3599 грн

Nokia C30

Ця модель може похвалитися найпотужнішим акумулятором – на 6000 мА/год та найбільшим екраном – 6.82" у лінійці всіх смартфонів Nokia .

Зручно використовувати для читання, роботи чи навчання, особливо в умовах дистанційного режиму. Не кажучи вже про звичайний перегляд відео – це ж саме задоволення!

Камера тут подвійна – з основним модулем на 13 Мп та додатковим модулем на 2 Мп із сенсором глибини зображення.

Працює смартфон на ОС Android 11 Версія Go – полегшена версія, оптимізована під базові телефони, і також йде без непотрібних стокових додатків, заощаджуючи пам'ять. Протягом 2-х років Nokia С30 отримуватиме щоквартальні апдейти системи безпеки.

Nokia C30 2/32 – 2999 грн

БЕЗПРОВІДНІ НАВУШНИКИ

Навушники вже давно не позиціонуються лише як засіб для прослуховування музики. А бездротова технологія розширила сферу їхнього застосування. Насамперед це стало набагато зручніше: не потрібно постійно розплутувати дроти та боятися за щось зачепити та відірвати їх.

Nokia Go Earbuds+

Стильні бездротові навушники Nokia Go Earbuds+ поєднують у собі красу та практичність. При цьому вони захищені від поту та бризок за стандартом IPX4, тому їх сміливо можна брати з собою на тренування.

Фішкою цієї моделі є потужний та глибокий бас, а також чіткий звук під час розмови.

Навушники працюють до 6,5 години (безперервне відтворення на одному заряді), а завдяки потужній батареї зарядний футляр забезпечує ще близько трьох підзарядок, що продовжує час роботи навушників до 26 годин.

Дуже зручно, що можна перемикатися між використанням одного або двох навушників для телефонних дзвінків, а також використовувати їх у монорежимі для спільного прослуховування музики тощо. Особливо користувачі у відгуках відзначають зручну сенсорну систему керування.

До Чорної п'ятниці на Nokia Go Earbuds+ діє спеціальна ціна – 899 грн. Акція триватиме до 28 листопада.

СМАРТ- ГОДИННИК

Ще один корисний девайс на кожен день, навіть якщо ви не любителі активного відпочинку. Смарт-годинник можна розділити на дві категорії – фітнес-браслети і власне самі смарт-годинники.

Функціональність у них практично однакова, якщо ми беремо доступну цінову категорію, тут справа смаку.

Xiaomi Mi Band 6

Бестселер серед фітнес-браслетів ще з третьої серії. Шоста отримала набагато більше функцій, кращий екран та інші фішки, такі як моніторинг стресу, відстеження сну, 30 режимів тренувань та навіть контроль жіночого здоров'я.

Тепер за допомогою браслета ви навіть можете виміряти рівень кисню у крові, що стало дуже актуальним за останні два роки.

Xiaomi Mi Band 6 – 1199 грн

Amazfit Bip U Pro

Смарт-годинник для тих, хто хоче Apple Watch, але не готовий стільки за них платити . Amazfit Bip U Pro виглядають на руці досить солідно і можуть похвалитися непоганими функціями.

Пристрій може вимірювати вміст кисню в крові, пройдену відстань, швидкість, витрачені калорії, частоту серцевих скорочень та багато іншого.

Годинник підтримує більше 60 тренувальних режимів та водонепроникний, що дозволяє не знімати їх під час занять у басейні.

На одному заряді смарт-годинник може працювати близько 9 днів.

Amazfit Bip U Pro – 1599 грн

Amigo GO004 Camera LED

Просто незамінна річ для батьків. Дитячий розумний годинник-трекер дозволяє стежити за дитиною на відстані і не переживати, що з нею може щось трапитися.

Будь-якої миті ви можете зателефонувати на годинник або включити приховане прослуховування. Також завдяки вбудованому GPS-модулю можна легко визначити місце розташування дитини, а також виставити межі зони, де можна гуляти.

Крім цього, в годинник вбудована невелика камера. Дитина може робити фото та відправляти батькам. Також у трекері присутній спеціальна кнопка SOS на випадок екстреної ситуації.

Час роботи девайсу на одному заряді – до 72 годин.

Amigo GO004 Camera LED – 899 грн

КОРИСНА ТЕХНІКА

Очищувач повітря Xiaomi Mi Air Purifier 2C

Останнім часом почастішала проблема із брудним повітрям за вікном, тому кімнатний очисник повітря Xiaomi Mi Air Purifier 2C стане чудовим помічником у вашому будинку.

Принцип роботи просто – увімкніть у розетку, і він все зробить за вас. А якщо серйозно, пристрій має автоматичний режим очищення повітря та три рівні швидкості вентилятора.

Потужність очищувача вистачає на квартиру площею 30-50 квадратних метрів. Користувачі в Мережі пишуть, що пристрій буде дуже корисним для тих, хто страждає від алергії на пил.

Xiaomi Mi Air Purifier 2C – 2599 грн

Смарт-ваги Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Продовжуємо стежити за своїм здоров'ям та фізичною формою. Підлогові ваги від Xiaomi вміють не тільки визначати вагу, але й роблять глибокий аналіз вашого організму – від індексу жиру до фактичного віку тіла.

При підключенні ваг до спеціального додатку на смартфоні всі ваші дані записуватимуться в програму, яка аналізує стан організму і дає поради. До речі, можна створити одразу кілька профілів.

Ваги працюють від чотирьох пальчикових батарейок AAA. На лицьовій частині розміщено чотири металеві датчики, через які проводиться низькочастотний струм.

Смарт-ваги Xiaomi Mi Body Composition Scales 2 – 799 грн

Андроїд ТБ-приставка X96 Max+

І знову в наше життя втрутилася пандемія. Карантинні обмеження вивели стрімінгові послуги на новий рівень. Тепер, щоб подивитися голлівудську новинку, не обов'язково йти до кіно.

Більшість таких сервісів є навіть на смартфонах, а ТБ-приставка на Android дозволяє розширити функціональність вашого старого телевізора.

Однією з найкращих у співвідношенні ціна-якість є приставка X96 MAX PLUS. ТБ-бокс комплектується 4-ядерним процесором Amlogic S905X3 та відеокартою – Mali G31 MP2. Цього більш ніж достатньо для комфортного перегляду фільмів чи YouTube.

Бокс може відтворювати різні формати відео, підтримує 4К (китайці навіть заявляють про підтримку 8К). Є версія на 2/16 Гб, але краще все ж таки взяти 4/32Гб, щоб був запас на майбутнє .

X96 Max+ 4/32 GB – 1318 грн

НЕЗВИЧАЙНА ТЕХНІКА

Універсальна зарядна станція Timstool 6 USB

Смартфони, планшети, навушники, смарт-годинники, павербанки, портативні стовпчики і навіть дитячі іграшки – все це потрібно якось заряджати. А де набратись стільки розеток? Ми знайшли рішення – універсальна зарядна станція Timstool 6 USB.

Вона може одночасно заряджати шість різних гаджетів. П'ять портів видають по 2,4 А кожен, а шостий підтримує стандарти швидкої зарядки Quick Charge 3.0 Supercharge Smart Fast Charge. Шість USB кабелів (2x MicroUSB, 2x Type-C, 2x Lightning) йдуть у комплекті.

Пристрій автоматично розпізнає підключений пристрій і видає оптимальний струм для швидкої та безпечної зарядки. До речі, станція обладнана системою захисту від перезаряджання, перенапруги та короткого замикання.

Також у комплекті йдуть знімні прозорі перегородки, що підсвічуються під час роботи. Користувачі у відгуках пишуть, що станцію можна навіть використовувати як нічник, а якщо вам не подобається світло – його можна легко вимкнути.

До речі, підсвічування не лише для краси. Вона гасне, сигналізуючи про повну зарядку гаджета.

Універсальна зарядна станція Timstool 6 USB – 1399 грн

Домашній тренажер міністепер Supretto

З моменту пандемії любителям спорту стало важче займатися улюбленим хобі, тому тренажери увійшли до числа товарів, що купуються найбільше. Але що робити, якщо площа квартири не дає змоги розмістити громіздкі конструкції? На допомогу прийдуть мінітренажери!

Відмінним прикладом такого є міністепер Supretto. Портативні розміри дають змогу займатися навіть на кухні. Тренажер імітує ходьбу сходами. Ця нескладна вправа тренує серцево-судинну систему, підвищує витривалість організму і при цьому працюють усі основні групи м'язів.

На передній частині тренажера розміщується невеликий екран, куди виводиться інформація:

Час тренування

Витрата калорій

Кількість кроків за тренування

Кількість кроків за хвилину

Крім цього, на тренажері є спеціальні провушини, куди можна прикріпити гумові еспандери та одночасно тренувати м'язи плечей та рук.

Міністепер Supretto – 1999 грн

Принцип роботи міністепера:

Електричний штопор PowerPlant

Наближаються новорічні свята, а це означає, що попереду на нас чекає не одне застілля. І як завжди, виникне запитання: а де штопор?

Найменш технологічний гаджет у нашому списку, але найнезвичайніший. Електроштопор PowerPlant працює від чотирьох пальчикових батарей і на одному заряді може відкрити до 80 пляшок!

У верхній частині корпусу кріпиться спеціальний ніж, щоб зрізати фольгу на пляшках. Впоратися зі штопором зможе навіть тендітна дівчина, адже свою роботу він робить сам. А ще в нього є підсвічування, тож відкрити пляшку вина не важко навіть під час романтичних посиденьок при свічках.

Електричний штопор PowerPlant – 598 грн