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До Запоріжжя прибула чергова партія гуманітарної допомоги: де отримати

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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25 червня, 11:15
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Розповідаємо, як жителям Запоріжжя отримати необхідну гуманітарну допомогу від компанії Метінвест
Гуманітарна допомога від Метінвесту: як і де отримати
Гуманітарна допомога від Метінвесту: як і де отримати / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

"Зелений центр Метінвест" у Запоріжжі від початку війни став одним з найбільших хабів допомоги людям, які евакуювалися із зони активних бойових дій на сході країни.

Нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав до Центру черговий гуманітарний вантаж. Понад 2,1 тис. продуктових наборів будуть розподілені серед тих переселенців, які найбільше потребують допомоги.

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Отримати продуктові набори від Фонду можна з понеділка по п’ятницю, звернувшись до офісу громадської спілки за адресою: Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5.

Волонтери здійснюють відповідну реєстрацію з 10:00 до 12:00, а наступного дня переселенці вже можуть забрати свій продуктовий набір.

Загалом для людей, які знайшли прихисток у Запоріжжі, Фонд уже передав понад 24 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з продуктами.

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Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

Раніше ми розповідали, як "Метінвест" допоміг патрульним у Запоріжжі, і писали, що група Метінвест готова безкоштовно надавати пластини для бронежилетів на офіційний запит від ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії та уповноважених представників влади.

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Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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