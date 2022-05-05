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У Бучі вперше після деокупації відбулося весілля (фото)

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5 травня, 19:19
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У Бучанському відділі РАЦС нагадали, що проводять весільні церемонії не лише для місцевих жителів
На звільненій території Київської області одружилася перша пара
На звільненій території Київської області одружилася перша пара / Фото: Колаж: Сьогодні

У зруйнованій, але звільненій від російських окупантів Бучі відбулася перша весільна церемонія. Пара закоханих узаконила свої стосунки.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

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Андрій та Вікторія стали першою парою, яка одружилася у відновленому будинку деокупованого міста на Київщині.

"Перша весільна церемонія у відновленому залі Бучанського відділу ДРАЦС. Відділ повернувся до роботи після усунення наслідків російської окупації. Наші колеги повні сил та енергії для надання якісних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану", – йдеться у повідомленні.

У Бучі вперше після деокупації відбулося весілля
У Бучі вперше після деокупації відбулося весілля / Фото: Министерство юстиции Украины

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Місяць після звірств у Бучі

Майже через місяць після відступу російських військ з Київської області під Бучею знаходять нові братські могили розстріляних жителів. Водночас і Буча, і Бородянка, які постраждали більше за інших, наповнюються мирним життям.

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Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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