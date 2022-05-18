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До Авдіївки прибули вже 11 тисяч гуманітарних наборів з необхідними продуктами

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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18 травня, 14:09
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Місто, яке перебуває під постійними обстрілами Росії, отримує гуманітарну допомогу від бізнесу
Мешканці Авдіївки отримують гуманітарку в рамках проекту "Рятуємо життя"
Мешканці Авдіївки отримують гуманітарку в рамках проекту "Рятуємо життя" / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

За два місяці понад 11 тисяч продуктових наборів надійшло до Авдіївки в межах проєкту "Рятуємо життя", що реалізують Група Метінвест та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Авдіївка живе під постійними обстрілами окупантів. У місті немає води, часто пропадає світло та газ. Через складну логістики в місті також дефіцит продуктів, і сьогодні мешканцям громади вкрай необхідна допомога.

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У наборах – макарони, борошно, крупи, олія, консерви, цукор, згущене молоко — такий склад рекомендований ВООЗ, з огляду на його енергетичну цінність.

Крім того, компанія Метінвест продовжу співпрацювати з керівництвом міста над евакуацією людей: з міста вивозять співробітників компанії, членів їх родин, які хочуть покинути небепечне місто.

"Але в громаді є ще багато мешканців, які залишилися, і вони потребують найбільшої уваги та допомоги. Від початку активної фази війни ми системно видаємо продукти всім, кому вони потрібні", — розповів генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Віталій Литовка.

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Завдяки проєкту "Рятуємо життя" вже майже 35 тисяч людей отримали гуманітарну допомогу в різних містах, ще 140 тисяч наборів зараз прямують до українських міст. Проєкт закупив у Європі та Україні вже 2,5 тис тонн продуктів.

Раніше ми розповідали про гумдопомогу для Кривого Рогу, яку зібрав Метінвест та Фонд Ріната Ахметова, і писали, як Фонд допомогає маріупольцям під час війни.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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