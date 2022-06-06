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Тисяча продуктових наборів для Києва: черговий вантаж гуманітарної допомоги прибула до столиці

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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6 червня, 11:52
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Отримати гуманітарну допомогу кияни можуть в одному із районних центрів соціального обслуговування
Кияни отримають нову партію гумдопомоги від Фонду Ріната Ахметова
Кияни отримають нову партію гумдопомоги від Фонду Ріната Ахметова / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Навіть за тисячі кілометрів від зони активних бойових дій переселенці, на жаль, не можуть відчувати себе безтурботно. Багато з них втратили роботу, а соціальні виплати далеко не завжди дають змогу покрити основні витрати.

Для того, щоби допомогти переселенцям, впродовж трьох останніх місяців Фонд Ріната Ахметова передає гуманітарну допомогу до Києва. Чергова партія продуктових наборів була доставлена до територіального центру соціального обслуговування Святошинського району столиці.

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Це тисяча наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли:

  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом Фонд уже направив до Києва понад 53,5 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч мешканців України.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Більше 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

Раніше ми розповідали, як і де можна отримати гуманітарну допомогу від Фондру Ріната Ахметова, і писали про унікальний Музей "Голоси Мирних": архів історій людей, чиї долі понівечила війна.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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