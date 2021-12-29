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СЬОГОДНІ Новини Life

Топ-20 популярних книг, які українці купили за "тисячу Зеленського"

Спецпроект
Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
29 грудня, 16:10
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Напередодні новорічних свят та вихідних, найкращим подарунком собі, близьким та колегам може стати гарна книга. Розповідаємо, як вибрати найкращі
Які книги купили українці за "тисячу Зеленського"
Які книги купили українці за "тисячу Зеленського" / Фото: Колаж: Сьогодні

З середини грудня вакциновані від коронавірусу українці отримують 1000 гривень від уряду. Витратити ці кошти можна тільки на певний вид товарів або послуг, серед яких квитки в кінотеатри, музеї, театри або ж на книги. Таким чином влада вирішила підтримати українські заклади культури та книжкові видавництва і водночас заохотити вакцинацію від COVID-19.

Цікаво, але з моменту старту кампанії українці найбільше купували книги. Так, обсяг замовлень на національній книжковій платформі Yakaboo зріс утричі. Зважаючи на дані початку 2021 року, що більшість жителів країни (57%) книг практично не читає, такий бум неймовірно вразив книжковий ринок і вселяє надію на покращення статистики, що українці почнуть більше читати.

Згідно з даними Yakaboo, щодня кількість замовлень зростає втричі, а з 16 грудня було куплено майже 250 тисяч книг.

За 12 днів ми обробили 90 тисяч замовлень та вже надіслали клієнтам 249,7 тисячі книжок. Хоча нам довелося збільшити терміни доставки замовлень, ми наразі єдині, хто насправді справляється із таким навантаженням. Онлайн-книгарня, величезний склад та сучасні логістичні сервіси працюють на повну потужність та 24/7. Щодня ми обробляємо майже 30 тисяч звернень у всіх каналах комунікації з клієнтами, – зазначає СЕО книжкової платформи Yakaboo Іван Богдан.

Склад національної книжкової платформи Yakaboo
Склад національної книжкової платформи Yakaboo / Фото: пресслужба

Плюсом такого сервісу є те, що замовити книги можна в будь-яку точку країни, де, наприклад, відсутні кінотеатри, театри або спортзали, і немає інших варіантів використовувати програму єПідтримка.

Найчастіше українці замовляють дитячі книги (25%), художня література (18%) та нон-фікшн (бізнес, гроші, економіка – 9%, виховання дітей, книги для батьків – 7%, біографії та мемуари – 5%).

Варто пам'ятати, що купівля та оплата книг онлайн ще й убезпечить від можливості зараження.

Нагадаємо, скористатися програмою єПідтримка може вже 12,5 мільйонів повністю вакцинованих українців. Отримати її можна, встановивши програму "Дія", а витратити гроші потрібно протягом наступних 4 місяців. У компанії Yakaboo спеціально розробили інструкцію, як швидко, комфортно та вигідно витратити 1000 грн на покупку книг.

В топ-20 книг, які найчастіше купують українці потрапили:

"Красная книга Гарика"

"Різдвозавр та список Нечемнюхів"

"Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, кому вдалось"

"Кафе на краю світу"

"Різдвяні забавки. У пошуках подарунків від Санти"

"Зелене світло"

"Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно"

"Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие – куда захотят"

"Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху"

"Матера вам не наймичка, або Чому діти це — прекрасно..."

"Одного разу на Різдво"

"Емоційний інтелект"

Найпопулярніші книги, які купують українці
Найпопулярніші книги, які купують українці / Фото: Колаж: Сьогодні

"Малечі про інтимні речі"

"Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію"

"Доставка щастя"

"Интимный ликбез с родителями и без"

"Семму Котаус. Різдвяний кіт"

"Різдвозавр та Зимова Відьма"

"Пять языков любви"

"Найбагатший чоловік у Вавилоні"

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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