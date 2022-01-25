"Стоп" застудам та COVID-19 – як зміцнити імунітет та які вітаміни тут допоможуть

Міцний імунітет – запорука того, що організм вистоїть проти інфекцій. Та при дефіциті вітамінів С, D, а також деяких мікроелементів, захист організму слабшає

Зміцнити імунітет та протистояти COVID-19 допоможуть вітаміни С, D а також цинк, Омега-3 та інші мікроелементи / Фото: Колаж: Сьогодні

Сезон застуд та грипу в розпалі, також зараз, окрім цих недуг, серйозним випробуванням для нашої імунної системи став COVID-19. Безумовно, захисні сили організму тих, хто дотримується здорового способу життя, раціонально харчується, фізично активний – сильніші. Та сучасні реалії життя такі, що без додаткової підтримки нашої імунної системи за допомогою вітамінів та мікроелементів, не обійтись.

Чому сильний імунітет – запорука захисту від інфекцій

Наша імунна система захищає організм від усіх чужорідних агентів – це віруси, бактерії, грибкова інфекція тощо. Також контролює власні клітини: наприклад, імунна система захищає нас від утворення пухлин. А щоб імунні клітини не руйнували клітини власного організму, існує так звана імунологічна толерантність.

Якщо ви захворіли, імунітет працює, але захисні властивості вашого організму знизилися / Фото: freepik.com

У здоровому організмі всі ці ланки ланцюжка працюють злагоджено. І якщо ви захворіли на застуду, грип та навіть коронавірус, то це не означає, що у вас зовсім поганий імунітет. Просто захисні властивості вашого організму знизилися. Щоб підтримувати роботу імунної системи без збоїв, важливо:

Раціонально і збалансовано харчуватися – ваш раціон має бути повноцінним за кількістю та складом поживних речовин, вітамінів та мікроелементів.

Обов'язково повноцінно висипатися ночами, спати не менше 7-8 годин. Оскільки під час сну утворюються нові імунні клітини.

Намагатися уникати стресових ситуацій і своєчасно "скидати" стрес, що накопичився. Бо стреси призводять до зниження захисних сил організму.

Обов'язково бути фізично активним: якщо не дружите зі спортом, то важливо частіше ходити пішки, користуватися сходами замість ліфта, більше часу проводити на вулиці. Хороший кровообіг допомагає нашій імунній системі краще виконувати свої захисні функції.

Спорт та здорова їжа допомагає нашій імунній системі краще виконувати свої захисні функції / Фото: unsplash.com

Однак навіть при здоровому способі життя та раціональному харчуванні виникає дефіцит в організмі важливих для нас вітамінів та мікроелементів.

Чому виникає дефіцит вітамінів, мікроелементів та інших корисних речовин

Дефіцит різних вітамінів та мікроелементів виникає з різних причин. Наприклад, вітамін D3 (холекальциферол) синтезується в епідермісі, верхньому шарі шкіри, під впливом сонячних променів. А також надходить до організму з їжею. В зимовий сезон ми обмежені у сонці плюс всмоктування цього вітаміну з їжі може порушуватися при захворюваннях органів травлення.

Також вітамінні запаси в організмі виснажуватимуться швидше за активного фізичного навантаження (у спортсменів, наприклад), у жінок – у період вагітності. Сприяють посиленій витраті корисних речовин будь-які стресові умови, той самий побутовий стрес або завантаженість на роботі.

Зрештою дефіцит того чи іншого вітаміну чи мікроелементу викликає порушення обміну речовин. Знижується як працездатність, так і стійкість організму перед впливом поганої екології. А головне – знижується опірність до різних захворювань.

Стрес або завантаженість на роботі, фізичні навантаження, дефіцит сонця можуть призводити до нестачі вітамінів / Фото: Depositphotos

Така людина стає легкою "мішенню" для сезонних хвороб, а в період пандемії COVID-19 – і для самого коронавірусу. Не кажучи вже про те, що ковід сам по собі – це колосальний стрес для організму, не тільки для імунної, але й для інших систем.

Як захиститися від COVID-19 та грипу – зміцнювати імунітет вітамінами?

"Епоха коронавірусу" змусила людей звернути увагу на важливість проблеми дефіциту вітамінів, внаслідок чого люди почали масово купувати різні комплекси, препарати як для "вітамінної профілактики" та зміцнення імунітету, так і для лікування COVID-19. Чи справді це виправдано?

Вітамінні комплекси та добавки допоможуть підтримати імунну систему, а саме вона, як уже сказано вище, допомагає організму протистояти різним інфекціям, зокрема коронавірусній. До того ж, вчені приділяють все більше уваги вивченню ролі вітамінів та мікроелементів у профілактиці та лікуванні ковіду та інших респіраторних вірусних інфекцій.

Вітамінні комплекси та добавки допоможуть підтримати імунну систему, в результаті їй легше протистояти інфекціям / Фото: unsplash.com

Наприклад, було проведено дослідження, що дає прямі докази зв'язку між цинком, селеном та вітаміном D та COVID-19. Адекватне постачання цинку та вітаміну D необхідне для стійкості до інших вірусних інфекцій, імунної функції та зменшення запалення.

Отже, йдеться про те, що харчові добавки та вітаміни можуть захистити від коронавірусу SARS-CoV-2 (тяжкий гострий респіраторний синдром) та пом'якшити перебіг COVID-19. Якщо ж дефіцит вітамінів був у людини і до захворюваності на ковід чи іншу інфекцію, то прийом добавок і комплексів слід продовжувати і після закінчення гострої фази хвороби, для відновлення захисних сил *.

Проте приймати ті чи інші вітамінні комплекси чи добавки слід лише після консультації з лікарем. Фахівець порадить необхідний саме вам аналіз для підтвердження дефіциту вітамінів, а також, виходячи з результатів, допоможе підібрати точну індивідуальну дозу препарату.

Які вітаміни та мікроелементи найважливіші для профілактики COVID-19 і не тільки

Додаткову підтримку захисних сил організму можна забезпечити за допомогою вітамінів та БАДів. Для профілактики ковіду та інших вірусних інфекцій найважливішими є Вітамін D (для дітей та дорослих), вітамін С, Омега-3, цинк, кверцетин.

Вітамін D

Цього "сонячного" вітаміну і так не вистачає нам взимку та восени, а в період масової захворюваності на COVID-19 додатковий прийом вітаміну D ** особливо важливий. Сьогодні комплекс цього вітаміну допоможе підтримати захисні сили організму як людям похилого віку, які перебувають у групі ризику захворюваності, так і тим, хто захворів або вже видужує.

Комплекс вітаміну D для дітей ** підтримає імунітет вашого малюка: хоча діти й хворіють на ковід легше, від постковідного синдрому вони не застраховані.

Для підтримки захисних сил організму вітамін D приймають усю зиму (в ідеалі – з жовтня до квітня).

Вітамін С

У період холодів та масової захворюваності на респіраторні інфекції, зокрема коронавірус, вітамін С нам особливо необхідний. Комплекс вітаміну С** – це захист від вірусних та бактеріальних захворювань та підтримка імунітету.

Оскільки під час хвороби організм активно бореться з вірусами і витрачання вітаміну С зростає. Також вітамін С допомагає утворенню колагену, який необхідний для краси нашої шкіри, транспорту вітамінів А та Е, всмоктуванню заліза та синтезу багатьох гормонів.

Омега-3

Омега-3-ПНЖК (омега-3-поліненасичені жирні кислоти) – це незамінні для організму речовини. Дефіцит цих кислот викликає безліч неполадок в організмі, адже ПНЖК входить до складу мембран наших клітин. Омега-3 – потужний антиоксидант, який дозволяє кисню (вірніше його активним формам) руйнувати мембрани клітин. Чому це важливо? Тому що чим міцніша мембрана, тим складніше її пошкодити вірусам та бактеріям.

Користь Омега-3 постійно досліджують, оскільки Омега-3** допомагає організму боротися з запальними процесами. Всім відомо, що будь-яке інфекційне захворювання, зокрема COVID-19, супроводжується запальними процесами.

Ковід особливо небезпечний для людей з хронічними захворюваннями – хворобами серця, діабетом, ожирінням, захворюваннями нирок. Багато людей з діабетом другого типу не знають про свою проблему, а саме Омега-3 допоможе знизити ризики розвитку кардіометаболічного ризику для людей.

Цинк

Завдяки цинку в організмі підтримується нормальний обмін речовин, робота серцево-судинної, репродуктивної, нервової систем. І не менш важливий цинк для імунної системи: завдяки цинку відбувається розподіл та дозрівання лейкоцитів. А саме ці клітини борються з чужорідними елементами, що потрапили в організм, зокрема вірусами. А також допомагають виробляти антитіла.

Якщо організму не вистачає цинку, то стійкість до запальних та інфекційних захворювань у людини знижується. У період захворюваності на COVID-19 препарати цинку ** допоможуть підтримати вашу імунну систему.

А нещодавно дослідники підтвердили, що у поєднанні мРНК-вакциною цинк та деякі інші мікроелементи ефективні проти грипу та COVID-19. Оскільки такі добавки стимулюють тренований імунітет і є надійним джерелом живильних мікроелементів, що засвоюються, необхідних для посилення імунної функції.

Кверцетин

Цей флавоноїд активно захищає нас від згубної дії окисного стресу. А здатність кверцетину виробляти протизапальний ефект та стимулювати імунну систему робить його надійним союзником у профілактиці COVID-19.

Добавки з кверцетином ** також допомагають знижувати больовий синдром при респіраторних інфекціях, тому міжсезоння, "багате" не лише ковідом, але також грипом та іншими респіраторними вірусами – саме час для прийому кверцетину.

Де і як вибирати вітаміни для зміцнення імунітету

Широкий асортимент вітамінів та БАДів від найкращих світових виробників нутрієнтів представлений на маркетплейсі iHerb. Історія маркетплейсу iHerb розпочалася у США 1996 року. За цей час компанія стала найбільшим світовим онлайн-рітейлером товарів для здоров'я, забезпечуючи найкращі ціни на ринку натуральних продуктів.

На сайті IHerb ви знайдете вітаміни та біодобавки, натуральну косметику, аксесуари для краси та не тільки / Фото: IHerb

Зараз в асортименті маркетплейсу понад 32 тисячі позицій від виробників зі США, Японії, Південної Кореї, Канади та Франції. Це вітаміни та біодобавки, натуральна косметика та аксесуари для краси, засоби щоденної гігієни, органічні продукти харчування, бакалія, товари та харчування для спорту, побутові та засоби для чищення, товари для тварин.

На сайті постійно діють акції та знижки, що забезпечує найкращу ціну на препарати. Доставка замовлень в Україну здійснюється Новою Поштою та Meest Express, терміни доставки становлять 4-5 днів. Сайт iHerb перекладено українською мовою. Зробити замовлення так легко та зручно, як у будь-якому онлайн магазині чи аптеці в Україні.

* Вітаміни та добавки рекомендується приймати виключно після консультації спеціаліста.

** Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.