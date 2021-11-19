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Врятувати життя при тяжкій течії COVID-19 – як українські лікарі застосовують схему "Волноріз"

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
19 листопада, 16:20
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Цитокіновий шторм – пастка, в яку потрапляють люди з ковідом, які, здавалося б, йдуть на поправку. Як схема лікування "Волноріз" рятує життя – у сюжеті
Спасти життя при тяжкій течії COVID-19 допоможе схема «Волнорез»
Спасти життя при тяжкій течії COVID-19 допоможе схема «Волнорез» / Фото: Колаж: Сьогодні

Кашель, температура, потім покращення – і ковід накриває новою хвилею , яка для людини без щеплення, людей похилого віку або людей з хронічними хворобами може закінчитися реанімацією.

Про цитокіновий шторм сьогодні чули навіть діти, але чи всі знають, що цей стан – друга фаза хвороби, критична, з тяжким перебігом. І не вийти з цієї фази особливо ризикують люди з вищезгаданої категорії.

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Ольга Голубовська
Ольга Голубовська / Фото: facebook Голубовской

Цитокіновий шторм, як зазначає Ольга Голубовська , професор, лікар медичних наук, це імунна та аутоімунна, іноді неадекватно сильна відповідь організму на збудника хвороби. І цією ситуацією складно керувати.

Але українські медики за допомогою схеми лікування "Волноріз" знайшли метод, як приборкати ковид і зрізати його хвилі, що "напливають". До схеми лікування входять препарати Ксаврон®, Реосорбілакт®, Тіворель®, які за рахунок компонентів L-карнітину, L-аргініну та інших речовин допомагають підтримати життєво важливі органи та врятувати людину.

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Препарати з L-аргініном допомагають підтримати енергетичний баланс клітин, – каже Ольга Голубовська, ці ж препарати вже пробують застосовувати при постковидних розладах.

І якщо вдається своєчасно почати застосовувати такі препарати, то можна врятувати життя . Тому за перших симптомів хвороби важливо звертатися до лікаря, а не займатися самолікуванням!

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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