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Заради пам'яті та майбутнього: журналісти приєдналися до проєкту Музей "Голоси мирних"

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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19 червня, 15:23
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До проєкту Фонду Ріната Ахметова зі збору історій про війну приєднався новий партнер
Музей "Голоси мирних" публікуватиме ще більше історій українців
Музей "Голоси мирних" публікуватиме ще більше історій українців / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

До місії Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова приєдналося українське видання Букви, щоби більше людей дізналося про історії мирних мешканців України, які стали жертвами або свідками війни.

Музей "Голоси Мирних" – це наймасштабніший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни. З 2014 року Фонд став носієм тисяч історій мешканців Донбасу та зібрав їх в унікальний онлайн-музей. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Музей став літописом трагедій усіх мешканців країни.

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Місія Музею – збирати, організовувати та ділитися історіями мирних жителів України для кращого розуміння життя в умовах війни заради кращого майбутнього. Музей прагне створити перевірене джерело інформації про життя Мирних в умовах війни. А ще – бути психотерапевтичним проєктом для мешканців України, які пережили травму війни, адже вони мають змогу розділити свій біль, розповідаючи свої історії.

Журналісти Букв документують обставини життя та загибелі цивільних мешканців Маріуполя та інших окупованих Росією українських територій з 24 лютого 2022 року. Об'єднання зусиль на інформаційному фронті має підсилити спільну місію проєктів.

Інформаційне партнерство Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова та видання Букви допоможе ще масштабніше фіксувати та зберігати історії життя та загибелі людей під час війни, надавати інформаційну підтримку постраждалим. А також — максимально інформувати світ про події, які переживає Україна, задля припинення війни та недопущення подібних трагедій у майбутньому.

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Архів Музею "Голоси Мирних"налічує вже понад 20 тисяч історій. Кожна історія важлива. Розкажіть свою! Це можна зробити так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;
  • відвідайте портал Музею та натисніть кнопку "Розповісти історію" праворуч зверху;
  • зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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