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Збалансоване харчування – у тренді

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
24 грудня, 11:50
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Дотримуватися здорового способу життя, збалансовано харчуватися і навіть успішно боротися із зайвими кілограмами допоможуть функціональні продукти та продуктові добавки. Які саме – у матеріалі
Збалансований раціон харчування – у тренді
Збалансований раціон харчування – у тренді / Фото: Колаж: Сьогодні

Сучасні нутрицевтики стали справжніми помічниками не лише для тих, хто дотримується здорового та активного способу життя, але й для тих, хто хоче позбутися зайвої ваги. Звичайно, найкращі з таких продуктів для здоров'я стають вибором більшості. Престижної нагороди міжнародного фестивалю-премії "Вибір року 2021" вкотре удостоїлася компанія Herbalife Nitrition – світовий експерт у галузі збалансованого харчування.

Herbalife Nitrition – світовий експерт у галузі збалансованого харчування та переможець фестивалю-премії
Herbalife Nitrition – світовий експерт у галузі збалансованого харчування та переможець фестивалю-премії "Вибір року 2021" одразу у двох номінаціях / Фото: пресслужба

Які продукти Herbalife Nitrition визнані найкращими?

Престижну нагороду компанія дев'ятий рік поспіль отримує одразу у двох номінаціях – "Найкраща програма для корекції та зниження ваги" та "Найкращі дієтичні добавки".

Перемога Herbalife Nitrition свідчить про високу оцінку продукції українськими споживачами. І в цьому заслуга всіх співробітників: експертів з харчування та науковців, а також Незалежних Партнерів Herbalife Nutrition, які допомагають клієнтам долучитись до збалансоване харчування.

Сьогодні продукція Herbalife Nutrition реалізується у більш ніж 90 країнах світу
Сьогодні продукція Herbalife Nutrition реалізується у більш ніж 90 країнах світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом 40 років мета компанії незмінна – робити доступними якісні продукти збалансованого харчування та змінювати життя людей на краще. Починаючи з 1980 року Herbalife Nitrition змінює життя людей завдяки збалансованим продуктам харчування та перевіреним бізнес-можливостям для своїх Незалежних Дистриб'юторів.

Компанія пропонує високоякісні продукти харчування, ефективність яких підтверджена клінічними випробуваннями. Сьогодні продукція Herbalife Nutrition реалізується у більш ніж 90 країнах світу за допомогою незалежних партнерів, які забезпечують клієнтам індивідуальний супровід та надихають на здоровий та активний спосіб життя .

Так, у номінації "Найкраща програма для корекції та зниження ваги" перемогла незмінна трійка продуктів:

  1. Рослинний напій Алое, який підтримує корисну мікрофлору кишечника та стимулює природну роботу травної системи.
  2. Протеїновий коктейль Формула 1 – збалансована їжа в склянці, якою можна замінити повноцінний прийом їжі, забезпечивши організм необхідним набором поживних речовин.
  3. Протеїнова суміш Формула 3 , в порції якої міститься 5 грамів високоякісного білка для підтримки м'язової маси та забезпечення більш тривалого відчуття ситості.

У номінації "Найкращі дієтичні добавки" перемогли: Формула 2. Комплекс вітамінів та мінералів для чоловіків*; Формула 2. Комплекс вітамінів та мінералів для жінок*, комплекс амінокислот Найтворкс*; комплекс, що сприяє зміцненню та захисту серцево-судинної системи Бета Харт*, комплекс поліненасичених жирних кислот ЕПК та ДГК у вегетаріанській капсулі Гербалайфлайн Макс*.

Нагороди "Вибір року" цінні для будь-якого виробника тим, що вибір роблять споживачі, віддаючи голоси за улюблені та найкращі продукти, яким вони довіряють. Для Herbalife Nutrition дуже важливо, що рік у рік споживач підтверджує нашу експертизу та якість продуктів, а рівень довіри до компанії залишається високим протягом багатьох років, – каже Тетяна Серебряник, директор Herbalife Nutrition Україна.

Для розуміння – Міжнародний фестиваль-конкурс "Вибір року" щороку визначає найкращі в масштабах України товари та послуги шляхом всеукраїнського дослідження споживчих переваг та оцінки якості товарів.

Новинки від Herbalife Nutrition

Цього року продуктова лінійка компанії розширилася на кілька позицій, серед яких презентувала компанія Протеїновий коктейль Формула 1 зі смаком ніжного шоколаду* з покращеною формулою, без тваринних білків та лактози. Варто відзначити і Грін Макс Select , у складі якого 14 рослинних інгредієнтів та суперфудів. Обидва продукти підходять всім, включаючи вегетаріанців.

Компанія Herbalife Nitrition пропонує інноваційні продукти з науково доведеною ефективністю
Компанія Herbalife Nitrition пропонує інноваційні продукти з науково доведеною ефективністю / Фото: Колаж: Сьогодні

Крім цього, на прикінцы року на український ринок вийшов унікальний продукт. колаген Бьюті Комплекс*. У його складі – активні компоненти для підтримки краси, вітаміни та мінерали, які зволожують шкіру зсередини та борються із видимими ознаками старіння**.

Ми раді, що нашу роботу оцінили так високо. Це доводить, що ми рухаємось у правильному напрямку, надихає та стимулює підвищувати планку для себе. Наша команда постійно працює над розширенням асортименту та покращенням формул існуючих продуктів, – зауважила Тетяна Серебряник, – Але ми не зупиняємось і обіцяємо, що і 2022-му продовжуватимемо радувати своїх споживачів новими якісними затребуваними продуктами

*Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
** Відповідно до інформаціъ на етикетці товару. Біотин, йод, вітамін А та цинк для підтримки шкіри в нормальному стані. Біотин, селен та цинк допомагають підтримувати волосся у нормальному стані. Селен та цинк сприяють підтримці нігтів у нормальному стані.

Також читайте "Чому на Новий рік їдять мандарини та чим вони корисні"

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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