Надають житло, їжу та одяг: як піклуються про переселенців у Кам’янському

Кам’янське отримало ліків на 8,5 млн грн, які відразу відправили до лікарень

У Кам'янському переселенців забезпечують найнеобхіднішим / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

У місті Кам’янське, куди приїздять тисячі переселенців з Маріуполя та Авдіївки, створили три Центри турботи, в яких десятки тисяч людей отримують допомогу.

Про це розповів мер міста Андрій Білоусов у ефірі телеканалу "Україна 24".

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Наразі у місті проживає понад 13 тисяч переселенців із гарячих точок, із них 4 тисячі – діти. На базі трьох ЦНАПів діють Центри турботи, де надають людям всі соціальні та інші послуги.

"Я хочу подякувати нашим підприємствам, особливо Каметсталь групи Метінвест: воно надало прихисток понад 500 людям у своїх соціальних об’єктах, створивши всі умови для комфортного перебування, і надає допомогу у працевлаштуванні людей із Маріуполя і Авдіївки. Для нас дуже важливо зараз, щоб створювалися нові робочі місця", – наголосив Білоусов.

Дефіциту немає

Мер повідомив, що місто поки не відчуло на собі дефіцит пального, який спостерігається зараз у багатьох регіонах. За його словами, соціально відповідальний бізнес допомагає місту у всіх питаннях, зокрема з паливом та медикаментами.

"Каметсталь у цей дефіцитний час надала місту 10 тонн дизелю для нашої техніки. Також у нас є домовленість з керівництвом заводу, що у разі необхідності вони будуть і надалі допомагати нам з паливо-мастильними матеріалами", – додав Білоусов.

У міста є запас пального, який дасть змогу протриматися мінімум місяць. Окрім цього, за останні 2 тижні підприємство закупило на 8,5 млн грн медикаментів. З цих ліків створили "недоторканний запас", а також віддали необхідні препарати у міські лікарні.

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Як відомо, компанія Метінвест Ахметова та Новинського розгорнула у містах своєї присутності понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців:

створила комфортні умови перебування;

надає гаряче харчування;

допомагає з предметами побуту та одягом.

У Запоріжжі компанія створила Центр реабілітації та реінтеграції, який допомагає переселенцям розпочати нове життя і надає послуги з працевлаштування.