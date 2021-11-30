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СЬОГОДНІ Новини Life

Задишка, тривожність та занепад сил – як подолати постковидний синдром

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
30 листопада, 10:00
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Відчуття тривоги, порушення смаку та запаху – "класика" постковидного синдрому. Які ще симптоми турбують після ковіду і чому їх не можна ігнорувати – у сюжеті
Подолати задишку, тривожність, занепад сил та інші симптоми постковидного синдрому допоможе лікар
Подолати задишку, тривожність, занепад сил та інші симптоми постковидного синдрому допоможе лікар / Фото: Колаж: Сьогодні

Перехворівши на COVID-19 люди помічають, що коронавірус пройшов, а дратівливість залишилася. А ще – головний біль, запаморочення, підвищена збудливість, задишка, втома та почуття тривоги. Саме такими є наслідки після хвороби, з котрими потрібно правильно боротися.

Наслідки після хвороби можуть виникнути навіть у тих, хто переніс ковид у легкій формі: особливо медики стурбовані ураженням нервової системи.

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Олександр Галушко
Олександр Галушко / Фото: пресслужба

Багато хто відчуває головний біль, суглобовий біль, це почуття втоми, почуття задишки, порушення пам'яті, уваги, мозок знаходиться як у тумані, -каже Олександр Галушко, професор, лікар медичних наук,- але на сьогоднішній день є схема лікування, яку навіть самі лікарі називають "далекобійником".

За словами професора, медики використовують препарати, до складу котрих входить едаравон, які борються з постковидним тривалим запаленням. Препарати на основі ксилітолу підтримують енергобаланс, а L-аргінін та L-карнітин допомагають зміцнити судини. Сама людина не зможе підібрати схему правильного лікування, тому так важливо не займатися самолікуванням при постковидном синдромі.

Адже саме фахівець зможе підібрати дієву медикаментозну схему для відновлення функції нервової системи після коронавірусу.

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Також ми писали, як ще зупинити постковід за схемою "дальнобійник".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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