"Не залишимо віч-на-віч із бідою", – Рінат Ахметов про гуманітарну місію під час війни

Найменш захищені категорії населення та вимушені переселенці отримають ще більше допомоги від українського бізнесмена

Бізнес Ріната Ахметова збільшує допомогу нужденним українцям / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Повномасштабна війна в Україні триває вже четвертий місяць. Ворог щодня обстрілює населені пункти, тривають запеклі бої, виснажуються базові ресурси для виживання. Тому потреба мешканців у гуманітарній допомозі продовжує зростати.

Засновник Фонду Рінат Ахметов вирішив вдвічі збільшити продуктову допомогу найменш захищеним категоріям населення та вимушеним переселенцям. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з продуктами харчування.

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"Сьогодні весь наш бізнес, усі наші підприємства сконцентровані тільки на одному – допомагати людям вижити, робити все, щоб вони не залишилися віч-на-віч із бідою. І все, що в моїх силах, я роблю й буду для цього робити", — зазначив Рінат Ахметов.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Більше 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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Раніше ми розповідали, де можна отримати допомогу від Фонду Ріната Ахметова у Запоріжжі. Також ми писали, яку обіцянку дав Рінат Ахметов мешканцям Маріуполя.