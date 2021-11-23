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Головний біль, втома та втрата пам'яті – як зупинити постковідних "далекобійників"

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
23 листопада, 12:05
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Якщо ковид пройшов, а втома та одишка залишились, то важливо вчасно звернутися до лікаря. Як перемогти постковидний синдром за схемою "далекобійник" – у сюжеті
Головний біль, втома та втрата пам'яті – смтоми постковдних «дальнобійників»
Головний біль, втома та втрата пам'яті – смтоми постковдних «дальнобійників» / Фото: Колаж: Сьогодні

Тест негативний, начебто, COVID-19 у минулому, але йдуть тижні – а людину продовжують мучити головний біль, запаморочення, підвищена збудливість. А ще погіршується пам'ять,стає тяжко дихати, людина швидко втомлюється.

Лікарі відзначають – найчастіше після перенесеного коронавірусу страждають не тільк легені, а ще серцево-судинна та нервова система: таких пацієнтів, які довго не можуть відновитися, медики умовно називають "постковідними далекобійниками".

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Такий стан фахівці пов'язують із запальними процесами , які довго можуть продовжуватися в організмі. Що ж робити? українські медики вже вигадали схему реабілітації.

Андрій Витріховський
Андрій Витріховський / Фото: https://www.facebook.com/andriy.vytryhovskiy

На сьогоднішній день є схема, яку навіть самі лікарі називають "дальнобійником", – каже заслужений Лікар України, кардіолог Андрій Витриховський, – це комплекс препаратів, які комплексно впливають на роботу внутрішніх органів, покращує роботу нервової системи, серцевого м'яза. Таке лікування проводиться переважно у стаціонарі.

Лікарі наполегливо радять забути про самолікування та звертатися до фахівців. Адже саме фахівець зможе підібрати дієву медикаментозну схему для відновлення функції нервової системи після коронавірусу.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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