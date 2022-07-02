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Головне управління розвідки отримало 20 автомобілів швидкої допомоги

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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2 липня, 14:57
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Передала автомобілі швидкої допомоги компанія Метінвест
20 "швидких" передала група Метінвест
20 "швидких" передала група Метінвест / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Від того, з якою швидкістю пораненого бійця довезуть до лікарні, залежить його життя. І тепер шанси врятувати людей значно зросли: Головне управління розвідки отримало 20 автомобілів медичної допомоги.

Передала такі необхідні для фронту авто компанія Метінвест Ахметова і Новинського. Вивозити поранених воїнів та цивільних здебільшого вони будуть на Лисичанскому напрямку, де нині ведуться запеклі бої.

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"Для того, щоб встигнути надати необхідну допомогу, треба швидко довезти із стабілізаційного пункту до шпиталю, тому авто – це дуже серйозна допомога. Тому що, на жаль, українські "швидкі" та медики також потрапляють під обстріли, машини виходять з ладу, працюють буквально на знос. Тож цей парк потребує постійного оновлення", — пояснює представник прес-служби ГУР Андрій Юсов.

Шукали машини по всій Європі, зізнаються у компанії: зрештою, закупити вдалося у Італії. На допомогу українським металургам прийшла українська лікарка Людмила Гудз, яка живе у Неаполі. Вона розшукала швидкі для наших військових та допомогла їх відправити.

"Компанія Метінвест Ріната Ахметова передала вже сто двадцять автомобілів військовим. Також за всі ці 4 місяці повномасштабного вторгнення компанія передала близько тисячі тепловізорів, близько десяти тисяч касок. Є програма на сто тисяч бронежилетів. Компанія підтримує армію всіма можливими способами", — підкреслює керівник проектного офісу групи Метінвест Олександр Водовіз.

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Як відомо, від початку війни Метінвест направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн. Так, компанія передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Наприкінці травня Група направила військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше – надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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