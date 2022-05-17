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"Його поховали серед троянд": Наталія Могилевська розповіла про свою трагедію музею "Голоси мирних"

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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17 травня, 16:40
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Співачка втратила рідну людину через війну
Наталя Могилевська розповіла, що у Маріуполі загинула її близька людина.
Наталя Могилевська розповіла, що у Маріуполі загинула її близька людина. / Фото: Колаж: Сьогодні

З першого дня повномасштабної війни Росії проти України співачка Наталія Могилевська залишалася у Києві. Вона почала співати в метро, займатися волонтерством і писати пісні, присвячені нашій боротьбі із загарбником. Також вона відвідувала шпиталі, допомагала будинкам престарілих, дитбудинкам і переселенцям.

І тільки зараз співачка розповіла про особисту трагедію, яка сталася через війну. Свою таємницю вона довірила музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Через ворожий обстріл у Маріуполі загинув рідний дядько Могилевської. Артистка зізналася, що Олександр був для неї другим батьком, адже власних батьків вона втратила вже давно.

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"Єдина родина, де я могла відчувати себе дитиною з рідними поруч, — це була родина в Маріуполі", — зізналася співачка.

Про смерть рідної людини Наталія дізналася лише за два тижні – через відсутність зв’язку у Маріуполі. Поховати дядька довелося на його ж подвір’ї — серед троянд, які дуже любила співачка.

Історія Наталії увійшла до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова — це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 15 тисяч історій.

Поділитися історією, щоб її дізнався світ, можна кількома способами:

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  • написати свою історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів та рідних долучитися;
  • відвідати портал музею та натиснути "Розповісти історію" праворуч зверху;
  • зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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