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ДТЕК Ахметова направив на підтримку захисників України та гуманітарні цілі 500 млн гривень

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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23 травня, 18:25
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Усі бізнеси Групи ДТЕК працюють у тісній взаємодії з владою та органами місцевого самоврядування для підтримки обороноздатності України
ДТЕК продовжує допомагати у війні проти РФ
ДТЕК продовжує допомагати у війні проти РФ / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Група ДТЕК від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну направила на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу 491 млн гривень. Серед пріоритетних напрямків допомоги – закупівля засобів захисту для військових, медикаменти та продуктові набори для українців, а також підтримка вимушених переселенців.

Про це йдеться в йдеться в повідомленні компанії.

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Зазначається, що компанія продовжує надавати необхідну підтримку спорядженням, технічними засобами та транспортом захисниками України. Раніше для потреб ЗСУ та територіальної оборони компанія передала з власного автопарку 142 транспортних засоби, серед яких позашляховики та мікроавтобуси, які використовуються для виконання завдань з захисту населення.

"Також на потреби Державної прикордонної служби передано комплекти портативних рацій фірми Caltta, а на потреби ЗСУ – партії джгутів-турнікетів", – повідомили в компанії.

Усі бізнеси Групи ДТЕК працюють у тісній взаємодії з владою та органами місцевого самоврядування для підтримки обороноздатності України.

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Разом з Фондом Ріната Ахметова в рамках проєкту "Рятуємо життя" організована передача допомоги у регіони. Реалізовуючи головне завдання проєкту – не допустити гуманітарної катастрофи в Україні – представники компанії ДТЕК передали продукти харчування для жителів Миколаївської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Окрім того разом з Фондом компанія закупила та передала до НДСЛ "Охматдит" 5 надсучасних апаратів для лікування ран Renasys™ Touch. Також ДТЕК організовує доставку для потреб лікарень та територіальних громад в низці регіонів генераторів для автономного забезпечення електроенергією.

Підприємства Групи ДТЕК продовжують надавати пальне для потреб ЗСУ й ТрО та на гуманітарні цілі. Загалом було передано понад 30 тис. літрів конденсату та дизельного пального. Крім того, понад 450 тонн вугілля надано для потреб "Укрзалізниці", яке використовується для евакуаційних поїздів. Ще понад 100 тонн передано для потреб місцевих громад і забезпечення теплопостачання.

"Допомога Україні – наш безумовний пріоритет. Це послідовна позиція компанії та її акціонера Ріната Ахметова протягом усіх 8 років війни. Зараз наше головне завдання – допомогти крайні перемогти: захистити нашу незалежність та територіальну цілісність" - прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Також з початку війни група ДТЕК надала військовим установам та медичним закладам у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях безкоштовну електроенергію на 137 млн грн.

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Наразі безкоштовною електроенергією забезпечені понад 100 закладів.

Нагадаємо, Рінат Ахметов з початку повномасштабної війни передав понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надання допомоги населенню, що постраждало від війни.

Раніше ми розповідали, що ДТЕК запустив проєкт для підтримки багатодітних сімей, і писали, що компанія спільно з Фондом Ріната Ахметова передали 27 тонн гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів для жителів Миколаївської, Дніпропетровської і Запорізької областей.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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