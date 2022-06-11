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Для надійної захисту: українські воїни отримали амуніцію для оборони країни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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11 червня, 12:14
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Частина амуніції виготовляється з сертифікованої спецсталі власного виробництва підприємств Метінвесту
Компанія передасть понад 100 тисяч бронежилетів для ЗСУ та тероборони
Компанія передасть понад 100 тисяч бронежилетів для ЗСУ та тероборони / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Військовослужбовці Збройних сил України отримали чергову партію засобів захисту від компанії Метінвест Ахметова та Новинського – 500 бронежилетів, 200 захисних касок і дрон. Обладнання захищатиме життя бійців на передовій та допомагатиме ефективніше виконувати тактичні завдання.

"Це черговий транш допомоги – ми надавали цій військовій частині бронежилети й каски вже двічі. Надалі в нас є домовленість із керівництвом військової частини, в залежності від сформованих ними потреб, передавати ще спорядження", – зазначив генеральний директор комбінату Запоріжсталь Групи Метінвест Олександ Мироненко.

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Плити до бронежилетів були вироблені на підприємствах Метінвест. Тож спорядження є не тільки максимально зручним для військових, а й надійно захищатиме їхні життя.

"Хлопці, які отримують спорядження, я знаю давно. Частина з них воює в Авдіївці. Я дуже сподіваюсь, що ця амуніція допоможе нашим захисникам", – зауважив народний депутат Муса Магомедов.

Нагадаємо, тільки впродовж останніх двох тижнів Метінвест передав 2100 бронежилетів, 1000 кевларових касок, а також три розвідувальних дрони військовослужбовцям Національної гвардії України та територіальної оборони, які захищають Запорізьку й Дніпропетровську області.

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Загалом компанія передасть понад 100 тисяч бронежилетів для ЗСУ та тероборони. Частина амуніції виготовляється з сертифікованої спецсталі власного виробництва підприємств Метінвесту, інша – закупається закордоном.

Раніше ми розповідали про 120 сучасних квадрокоптерів, які компанія Метінвес передала ГУР. Також ми писали, що за 100 днів війни на проєкти допомоги Україні компанія "Метінвест" Ахметова та Новінського спрямував понад 1,5 млрд грн.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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